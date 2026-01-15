Νωρίτερα οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Ο Οργανισμός διατηρεί το σύστημα καταβολής σε δύο φάσεις, ωστόσο αυτή τη φορά οι ημερομηνίες είναι σχεδόν συνεχόμενες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα ποσά θα αρχίσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από τα τέλη Ιανουαρίου.
Αναλυτικά οι πληρωμές ανά ταμείο:
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Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 και μετά, ν. 4387/2016) – κύριες και επικουρικές συντάξεις μέσω ΟΠΣ–ΕΦΚΑ: Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026
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Συντάξεις ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026
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Συντάξεις ΙΚΑ: Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2026
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Συντάξεις ΝΑΤ: Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2026
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Συντάξεις Δημοσίου και λοιπά Ταμεία μισθωτών ΕΦΚΑ: Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2026
Οι δικαιούχοι θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους στις αντίστοιχες ημερομηνίες, ενώ η αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα έχει στόχο την πιο γρήγορη και ομαλή καταβολή των συντάξεων.