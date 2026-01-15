Νωρίτερα οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Με νέα απόφαση του e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις του Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα, ήδη από το τέλος Ιανουαρίου. Η αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα αφορά το σύνολο των δικαιούχων και εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες Ταμείων.

Ο Οργανισμός διατηρεί το σύστημα καταβολής σε δύο φάσεις, ωστόσο αυτή τη φορά οι ημερομηνίες είναι σχεδόν συνεχόμενες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα ποσά θα αρχίσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από τα τέλη Ιανουαρίου.

Αναλυτικά οι πληρωμές ανά ταμείο:

Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 και μετά, ν. 4387/2016) – κύριες και επικουρικές συντάξεις μέσω ΟΠΣ–ΕΦΚΑ: Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις ΙΚΑ : Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις ΝΑΤ : Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις Δημοσίου και λοιπά Ταμεία μισθωτών ΕΦΚΑ: Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2026

Οι δικαιούχοι θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους στις αντίστοιχες ημερομηνίες, ενώ η αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα έχει στόχο την πιο γρήγορη και ομαλή καταβολή των συντάξεων.