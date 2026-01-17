ΔΕΗ: Εθνικός επενδυτής με €10,1 δισ. σε κρίσιμες powertech υποδομές

Για 75 και πλέον χρόνια η ΔΕΗ αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, υλοποιώντας ένα κρίσιμο έργο, τον εξηλεκτρισμό της χώρας. Σήμερα, η ΔΕΗ, ως ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ηγείται του νέου εξηλεκτρισμού και συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις ύψους €10,1 δισ. για την τριετία 2026-2028, που αναμένεται να οδηγήσουν το EBITDA του Ομίλου σε €2,9 δισ. το 2028.

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο που παρουσίασε η διοίκηση τον Νοέμβριο του 2025, οι επενδύσεις του Ομίλου θα ξεπεράσουν τα €10 δισ. την επόμενη τριετία, με το 60% αυτών να προορίζεται για την Ελλάδα. Πρακτικά, ο Όμιλος επανεπενδύει τη λειτουργική του κερδοφορία σε έργα ανάπτυξης και υποδομών στη χώρα. Οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν νέες, άμεσες θέσεις εργασίας – καλά αμειβόμενες – στα έργα που υλοποιούνται και λειτουργούν ως δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές, με έμμεση θετική επίδραση σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας. Ταυτόχρονα, η ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει χαμηλότερες, ανταγωνιστικές τιμές μέσω εκπτώσεων στηρίζοντας τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να γίνεται πιο ανταγωνιστική συνολικά.

Στρατηγικός πυλώνας του Ομίλου ΔΕΗ την τελευταία εξαετία είναι η δημιουργία ενός καθαρού και ευέλικτου χαρτοφυλακίου παραγωγής, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ και πλήρους απολιγνιτοποίησης έως το τέλος του 2026. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο για το 2026-2028, ο Όμιλος προχωρά σε περαιτέρω ανάπτυξη ενός τεχνολογικά και γεωγραφικά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, με έργα ισχύος 3,9 GW να βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος θα προσθέσει 6,3 GW νέων ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 12,7 GW το 2028 (77% της εγκατεστημένης ισχύος), από 6,4 GW που ήταν στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2025. Ταυτόχρονα, στοχεύει σε ανάπτυξη επιπλέον 1,5 GW ευέλικτης παραγωγής ενέργειας για την τριετία 2026-2028 – κυρίως με μπαταρίες, μονάδες αερίου και υδροηλεκτρικά, που αντιμετωπίζουν τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ, συμβάλλουν σημαντικά στην ευστάθεια του συστήματος και παράγουν μεγαλύτερη αξία για την επιχείρηση.

Παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση του Ομίλου και τη σημαντική μείωση της παραγωγής από μονάδες πετρελαίου λόγω διασυνδέσεων νησιών, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς το 2028 θα αυξηθεί στα 16,6 GW, έναντι 12,5 GW στο εννεάμηνο του 2025.

Βασικοί πυλώνες της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ είναι, επίσης, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το επενδυτικό πλάνο που πρόσφατα ανακοινώθηκε στο Capital Markets Day του Λονδίνου, εκτός από ενίσχυση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου, περιλαμβάνει επίσης σταθερή ανάπτυξη δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανία, όπου η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση αναμένεται να ανέλθει σε €6,5 δισ. το 2028, μία αύξηση 5% περίπου σε ετήσια βάση (CAGR) την τριετία.

Την ίδια στιγμή, ο πελάτης παραμένει στο επίκεντρο των εμπορικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. Στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, η ΔΕΗ λειτουργεί ως ένας πλήρως καθετοποιημένος Όμιλος, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας. Ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας, η ΔΕΗ παρέχει 33TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως στους 8,6 εκατομμύρια πελάτες που την επιλέγουν στις δύο χώρες. Επιπλέον, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας, όπως ηλεκτροκίνηση μέσω του δικτύου δημόσια προσβάσιμων φορτιστών ΔΕΗ blue, αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά στη στέγη κ.ά. Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο για την τριετία 2026-28, ο Όμιλος στοχεύει στην παροχή περισσότερων εξατομικευμένων υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις συνέργειες με τη θυγατρική Κωτσόβολος, καθώς και την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Παράλληλα, σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση σε ελκυστικές, διασυνδεδεμένες αγορές της ΝΑ Ευρώπης, με αιχμή του δόρατος το καθετοποιημένο μοντέλο που έχει αναπτύξει επιτυχώς σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Ο Όμιλος ΔΕΗ έχει επίσης παρουσία στη Β. Μακεδονία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Το γεωγραφικά διευρυμένο ενεργειακό του χαρτοφυλάκιο, περιλαμβάνει έργα από διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ – αιολική, ηλιακή, κ.ά. – καθώς και μονάδες ευέλικτης ισχύος και συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες. Το παραγωγικό δυναμικό του Ομίλου ανέρχεται πλέον σε 12,5 GW, ενώ στο τέλος του εννεαμήνου του 2025, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,4 GW.

Ψηφιακές υποδομές

Στον τομέα της τεχνολογίας, ο Όμιλος επενδύει σε ψηφιακές υποδομές, με την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών μέσω της θυγατρικής του ΔΕΗ FiberGrid και την είσοδο στη λιανική αγορά τηλεπικοινωνιών με το ΔΕΗ Fiber που προσφέρει 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Υλοποιεί, επίσης, μία σειρά εμβληματικών έργων, όπως το υπερσύγχρονο Data Center στα Σπάτα (κοινοπραξία ΔΕΗ-DAMAC), συμμετέχει σε διεθνή έργα όπως το East to Med Data Corridor (διεθνές υποθαλάσσιο και χερσαίο καλώδιο), καθώς και σε θεσμικούς φορείς, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά έργα, όπως το RAIDO, ενώ είναι μέλος του κορυφαίου ευρωπαϊκού δικτύου ψηφιακής πολιτικής DIGITALEUROPE.

Με την παρουσία του σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και κλάδους, η στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ αλλάζει προοπτική. Ο Όμιλος, με το γεωγραφικά και τεχνολογικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ βελτιώνει την ανθεκτικότητά του, εκμεταλλευόμενος τη συμπληρωματικότητα του ηλιακού και αιολικού δυναμικού μεταξύ των χωρών. Παράλληλα, προκύπτουν συνέργειες σε πολλούς τομείς, από τη διαχείριση ενέργειας έως την ανάπτυξη και διοίκηση των έργων, αλλά και οικονομίες κλίμακος.

Ο Όμιλος, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωματώνει στις λειτουργίες του υπεύθυνες πρακτικές, δημιουργώντας διαμοιραζόμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η πρόοδός του σε θέματα ESG αποτυπώνεται σε αναβαθμίσεις από οργανισμούς, όπως S&P Global, Sustainalytics, MSCI, ATHEX ESG, καθώς και στη συμμετοχή του στη διεθνή πρωτοβουλία για το κλίμα SBTi.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Δεκεμβρίου