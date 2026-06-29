Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 441 μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες θα ενισχύσουν κρίσιμες ειδικότητες σε Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία σε όλη τη χώρα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται, σύμφωνα με το υπουργείο, στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Βασικός στόχος είναι η άμεση βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ενίσχυση των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Οι θέσεις κατανέμονται στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας ως εξής:

1η ΥΠΕ: 70 θέσεις



2η ΥΠΕ: 87 θέσεις



3η ΥΠΕ: 48 θέσεις



4η ΥΠΕ: 80 θέσεις



5η ΥΠΕ: 39 θέσεις



6η ΥΠΕ: 82 θέσεις



7η ΥΠΕ: 35 θέσεις

Παράλληλα, προκηρύσσονται και 2 θέσεις ιατρών ΕΣΥ σε φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας νησιών που εντάσσονται στο καθεστώς επιμισθίου της δωρεάς του φιλανθρωπικού ιδρύματος «STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION».

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr ξεκινά στις 9 Ιουλίου 2026 στις 12:00 και ολοκληρώνεται στις 27 Ιουλίου 2026 την ίδια ώρα.

Όπως δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη:

«Λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr για την προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ για νοσοκομεία, φορείς ψυχικής υγείας αλλά και 42 θέσεων σε μικρά νησιά της χώρας επανερχόμαστε με την πρώτη μας μεγάλη προκήρυξη για το 2026, που αφορά αποκλειστικά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί μια από τις αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητές μας».

Παράλληλα, η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε: «Με την έγκριση της προκήρυξης των νέων μόνιμων θέσεων ιατρών, κάνουμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για τη θωράκιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση των πολιτών σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Στόχος μας είναι κάθε Κέντρο Υγείας – από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις πιο απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές της πατρίδας μας – να διαθέτει το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, ώστε οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς και να λαμβάνουν τη φροντίδα που πραγματικά αξίζουν».