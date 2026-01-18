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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό για τρεις ημέρες - Κλείνουν λωρίδες
Ειδήσεις
16:14 - 18 Ιαν 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό για τρεις ημέρες - Κλείνουν λωρίδες

Reporter.gr Newsroom
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στον Κηφισό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα τμημάτων της Λεωφόρος Κηφισού στις περιοχές Μοσχάτο/Ταύρος, Νίκαια/Αγ. Ι. Ρέντης και Ν. Φιλαδέλφεια/Ν. Χαλκηδόνα.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  • Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας Άννης, από τις 09.00 το πρωί έως τις 15.00, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
  • Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, από τις 09.00 το πρωί έως τις 15.00, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
  • Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών από τις 07.00 το πρωί έως τις 15.00, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες, κάθε φορά, λωρίδες κυκλοφορίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

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