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Καλαφάτης: Οι δαπάνες των ελληνικών επιχειρήσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη αυξήθηκαν κατά €1 δισ. από το 2019
Οικονομία
13:43 - 18 Ιαν 2026

Καλαφάτης: Οι δαπάνες των ελληνικών επιχειρήσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη αυξήθηκαν κατά €1 δισ. από το 2019

Reporter.gr Newsroom
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“Στο Υπουργείο Ανάπτυξης ενισχύουμε συνεχώς τα φορολογικά κίνητρα για Έρευνα και Ανάπτυξη. Αποτέλεσμα των πολιτικών μας είναι το γεγονός ότι οι συνολικές δαπάνες των ελληνικών επιχειρήσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη -σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης- αυξήθηκαν κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ από το 2019 (αύξηση 86%)”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το οποίο όπως υπογράμμισε: “αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης και προόδου και η ιστορία του συνδέεται άρρηκτα με την αναπτυξιακή πορεία της Μακεδονίας”.

“Ενισχύουμε την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες με ένα νέο καθεστώς στον Αναπτυξιακό Νόμο το οποίο ξεκινά στο πρώτο εξάμηνο του 2026 για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ”, ανέφερε ο κ. Καλαφάτης και πρόσθεσε: “Επειδή καινοτομία είναι πολλαπλασιαστής αξίας για την οικονομία και τις επιχειρήσεις, δίνουμε σε startups πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα από συνεργασίες όπως συμβαίνει με την OpenAI”.

“Προωθούμε έργα και δράσεις καινοτομίας”, επισήμανε ο Υφυπουργός. “Γι΄αυτό και διοργανώνουμε στη Θεσσαλονίκη, το 1ο Φεστιβάλ Καινοτομίας με έμφαση στις νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις μέσα στο 2026. Συνομιλούμε με το μέλλον, κερδίζουμε το μέλλον”, πρόσθεσε. “Στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ν΄αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του ΕΚΕΤΑ, το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο της χώρας. Στόχος: να θέσουμε τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία των ΜμΕ ώστε να βοηθηθούν στην καθημερινή τους λειτουργία, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να μπορούν ν΄αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της νέας εποχής”, επισήμανε ο κ. Καλαφάτης.

“Στο νέο διεθνές περιβάλλον τα τελευταία 6 χρόνια η Ελλάδα δυναμώνει. H χώρα μας απέδειξε ότι μπορεί να θέτει στόχους και να τους πετυχαίνει” τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφερόμενος σε ρυθμούς ανάπτυξης “υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Πρωτογενή πλεονάσματα, μείωση δημόσιου χρέους, ψηφιακό κράτος και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που μας επιτρέπουν να επιστρέφουμε στην κοινωνία το μέρισμα της Ανάπτυξης”, όπως σημείωσε, μιλώντας ταυτόχρονα για: 83 μειώσεις φόρων και εισφορών. Αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών με παρεμβάσεις που αγγίζουν τα 3 δισεκ. ευρώ. Μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας”.

Όπως επισήμανε στην ομιλία του ο κ. Καλαφάτης: “Υλοποιούμε το μεγαλύτερο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των τελευταίων ετών, ύψους 14,6 δισεκ. ευρώ τα οποία ήδη μπαίνουν στην ελληνική οικονομία, στηρίζοντας την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Το 2026 το ύψος του αναμένεται να φθάσει στα 16 δισεκ. ευρώ. Μαζί με νέες μειώσεις φορολογικών συντελεστών, με νομοσχέδιο που κατατίθεται σύντομα στη Βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης, δρομολογούμε περαιτέρω απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος”. “Όλα αυτά δεν ήρθαν τυχαία. Είναι αποτέλεσμα συγκροτημένων πολιτικών και συλλογικής προσπάθειας της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Για την εξέλιξη των έργων της Θεσσαλονίκης ο Σταύρος Καλαφάτης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση του Μετρό Θεσσαλονίκης και τη σύνδεσή του με την Καλαμαριά, τον προαστιακό σιδηρόδρομο, τον εκσυγχρονισμό του στόλου του ΟΑΣΘ, το Flyover, τα έργα στον 6ο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και το ντεκ της παλιάς παραλίας, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, στην ανάπλαση της δυτικής εισόδου, στο Μουσείο Ολοκαυτώματος και στα δύο νέα νοσοκομεία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το Ογκολογικό και το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε επίσης στην εξέλιξη των έργων στο Τεχνολογικό Πάρκο Thess INTEC τονίζοντας ότι: “Είναι διακηρυγμένη η θέληση του Πρωθυπουργού να ολοκληρωθεί αυτό το καινοτόμο έργο. Το σύνολο των χρημάτων εξασφαλίστηκε από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μαζί με το ΕΚΕΤΑ, το NΟΗΣΙΣ, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, τα Πανεπιστήμια, με την Τεχνόπολη, δημιουργούμε τη Θεσσαλονίκη: Κόμβο Καινοτομίας στην πράξη”, τόνισε ο κ. Καλαφάτης.

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