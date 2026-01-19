Δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αιματηρό επεισόδιο, με αποτέλεσμα ένας κρατούμενος να χάσει τη ζωή του, σημειώθηκε στην Γ’ Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, τη Δευτέρας (19/1).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης – ελληνικής καταγωγής – φέρεται να χτύπησε με αυτοσχέδιο μαχαίρι συγκρατούμενό του, υπήκοο Αλβανίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δράστης είχε οδηγηθεί στις φυλακές για ανθρωποκτονίας στον Άγιο Παντελεήμονα το περυσινό καλοκαίρι.

Το θύμα, από την άλλη, είχε κατηγορηθεί για ανθρωποκτονίες. Μάλιστα, είχε καταφέρει να δραπετεύσει και να διαφύγει στη χώρα του, όταν όμως επέστρεψε στην Ελλάδα, ξαναμπήκε στη φυλακή.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Πειραιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfso73ducwxl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}