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Γαλλική επιχείρηση στη Μεσόγειο: Κατασχέθηκε δεξαμενόπλοιο για πιθανή συμμετοχή του στο σκιώδη ρωσικό στόλο
Ειδήσεις
21:02 - 23 Ιαν 2026

Γαλλική επιχείρηση στη Μεσόγειο: Κατασχέθηκε δεξαμενόπλοιο για πιθανή συμμετοχή του στο σκιώδη ρωσικό στόλο

Reporter.gr Newsroom
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Στο λιμάνι της Μασσαλίας–Φος οδηγείται το δεξαμενόπλοιο GRINCH, το οποίο καταλήφθηκε χθες από το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ελέγχους και έρευνες.

Όπως ανέφερε σήμερα (23/1) στο πρακτορείο Reuters πηγή με γνώση της υπόθεσης, η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανών παραβιάσεων των διεθνών κυρώσεων.

Την ίδια ώρα, το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από την επιχείρηση αναχαίτισης και κατάληψης του πλοίου, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

Το δεξαμενόπλοιο αναχαιτίστηκε αμέσως μετά την είσοδό του στη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι έπλεε με ψευδή σημαία και ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το GRINCH είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Μούρμανσκ στις αρχές Ιανουαρίου και έφερε σημαία Κομορών. Την υπόθεση έχει αναλάβει ο εισαγγελέας της Μασσαλίας, αρμόδιος για ζητήματα ναυτικού δικαίου, ο οποίος εξετάζει όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

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