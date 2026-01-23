Γαλλική επιχείρηση στη Μεσόγειο: Κατασχέθηκε δεξαμενόπλοιο για πιθανή συμμετοχή του στο σκιώδη ρωσικό στόλο

Όπως ανέφερε σήμερα (23/1) στο πρακτορείο Reuters πηγή με γνώση της υπόθεσης, η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανών παραβιάσεων των διεθνών κυρώσεων.
Την ίδια ώρα, το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από την επιχείρηση αναχαίτισης και κατάληψης του πλοίου, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.
Το δεξαμενόπλοιο αναχαιτίστηκε αμέσως μετά την είσοδό του στη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι έπλεε με ψευδή σημαία και ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το GRINCH είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Μούρμανσκ στις αρχές Ιανουαρίου και έφερε σημαία Κομορών. Την υπόθεση έχει αναλάβει ο εισαγγελέας της Μασσαλίας, αρμόδιος για ζητήματα ναυτικού δικαίου, ο οποίος εξετάζει όλες τις πτυχές της υπόθεσης.
?Brilliant! Video has emerged showing French military boarding a tanker from Russia's "shadow fleet"— NEXTA (@nexta_tv) January 23, 2026
The footage was provided to journalists by the French Armed Forces, reported by LCI channel.
The vessel Grinch is being seized calmly and very professionally in the… pic.twitter.com/FrgEAa79dG