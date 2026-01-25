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Καιρός: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας με ισχυρούς ανέμους
Ειδήσεις
10:50 - 25 Ιαν 2026

Καιρός: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας με ισχυρούς ανέμους

Reporter.gr Newsroom
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Την Κυριακή 25/01 αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ από το βράδυ στα δυτικά θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί από νότιες διευθύνσεις, έως 7 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Meteo, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι:

  • Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το Ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
  • Σποραδικές καταιγίδες θα εμφανιστούν από το βράδυ στα δυτικά.
  • Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατούν γενικά νεφώσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxf3ju1ic2p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί ως εξής:

  • Δυτική Μακεδονία: 2 έως 10°C
  • Υπόλοιπη Μακεδονία: 3 έως 14°C
  • Θράκη: 8 έως 14°C
  • Ήπειρος: 4 έως 17°C
  • Θεσσαλία: 5 έως 15°C
  • Στερεά Ελλάδα: 6 έως 18°C
  • Πελοπόννησος: 6 έως 18-19°C
  • Επτάνησα: 13 έως 17°C
  • Νησιά Βόρειου Αιγαίου: 9 έως 15°C
  • Υπόλοιπα νησιά Αιγαίου: 10 έως 17°C
  • Κρήτη: 11 έως 19-20°C

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, στα δυτικά 5-7 μποφόρ, και στις υπόλοιπες περιοχές 4-6 μποφόρ, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει από 7 έως 16°C.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές, με ασθενείς και μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14°C.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxfr9bh8uo9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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