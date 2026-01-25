Καιρός: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας με ισχυρούς ανέμους

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Την Κυριακή 25/01 αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ από το βράδυ στα δυτικά θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί από νότιες διευθύνσεις, έως 7 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Meteo, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι:

Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το Ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Σποραδικές καταιγίδες θα εμφανιστούν από το βράδυ στα δυτικά.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατούν γενικά νεφώσεις.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί ως εξής:

Δυτική Μακεδονία: 2 έως 10°C

Υπόλοιπη Μακεδονία: 3 έως 14°C

Θράκη: 8 έως 14°C

Ήπειρος: 4 έως 17°C

Θεσσαλία: 5 έως 15°C

Στερεά Ελλάδα: 6 έως 18°C

Πελοπόννησος: 6 έως 18-19°C

Επτάνησα: 13 έως 17°C

Νησιά Βόρειου Αιγαίου: 9 έως 15°C

Υπόλοιπα νησιά Αιγαίου: 10 έως 17°C

Κρήτη: 11 έως 19-20°C

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, στα δυτικά 5-7 μποφόρ, και στις υπόλοιπες περιοχές 4-6 μποφόρ, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει από 7 έως 16°C.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές, με ασθενείς και μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14°C.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxfr9bh8uo9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}