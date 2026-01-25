Καιρός: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας με ισχυρούς ανέμους

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Meteo, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι:
- Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το Ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
- Σποραδικές καταιγίδες θα εμφανιστούν από το βράδυ στα δυτικά.
- Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατούν γενικά νεφώσεις.
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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί ως εξής:
- Δυτική Μακεδονία: 2 έως 10°C
- Υπόλοιπη Μακεδονία: 3 έως 14°C
- Θράκη: 8 έως 14°C
- Ήπειρος: 4 έως 17°C
- Θεσσαλία: 5 έως 15°C
- Στερεά Ελλάδα: 6 έως 18°C
- Πελοπόννησος: 6 έως 18-19°C
- Επτάνησα: 13 έως 17°C
- Νησιά Βόρειου Αιγαίου: 9 έως 15°C
- Υπόλοιπα νησιά Αιγαίου: 10 έως 17°C
- Κρήτη: 11 έως 19-20°C
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, στα δυτικά 5-7 μποφόρ, και στις υπόλοιπες περιοχές 4-6 μποφόρ, τοπικά έως 7 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει από 7 έως 16°C.
Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές, με ασθενείς και μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14°C.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxfr9bh8uo9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}