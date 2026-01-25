Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Νεκροί ένας 19χρονος και μία 17χρονη

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (24/1) στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου, κοντά στην περιοχή Παραλία του δήμου Πατρέων, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 19χρονου και μιας 17χρονης.

Το επιβατικό αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 19χρονος και στο οποίο επέβαινε η 17χρονη, κινούμενο προς Πύργο, εκτροχιάστηκε από την πορεία του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και στη συνέχεια συγκρούστηκε με φωτεινό σηματοδότη.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον νεαρό οδηγό και τη συνοδηγό, χωρίς τις αισθήσεις τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxf7g6dqvix?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ενώ η 17χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Την προανάκριση για την εξακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του δυστυχήματος αναλαμβάνει το Τμήμα Τροχαίας Πατρών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxfkrzow4pd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}