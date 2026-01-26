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Σε φάση διόρθωσης η αγορά crypto – Χαμηλό 5 εβδομάδων για το Bitcoin
Νομίσματα
13:16 - 26 Ιαν 2026

Σε φάση διόρθωσης η αγορά crypto – Χαμηλό 5 εβδομάδων για το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Οι νέες απειλές για επιβολή δασμών που διατυπώθηκαν το Σαββατοκύριακο, σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, άσκησαν επιπλέον πιέσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Το Bitcoin (BTC) κατέγραψε νέα πτώση, αγγίζοντας χαμηλό πέντε εβδομάδων στα 86.000 δολάρια.

Η πλειονότητα των altcoins κινείται επίσης πτωτικά.

Πτώση και αντίδραση για το BTC

Η τελευταία διόρθωση του Bitcoin ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα, όταν η τιμή του υποχώρησε από τα 95.500 δολάρια στα 92.000 μέσα σε λίγες ώρες, αμέσως μετά το άνοιγμα των παραδοσιακών χρηματαγορών. Η εικόνα επιδεινώθηκε τις επόμενες ημέρες, με το BTC να υποχωρεί έως τις 87.000 δολάρια την Τετάρτη (21/1).

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για την κατάληψη της Γροιλανδίας προκάλεσαν μια πρόσκαιρη ανακούφιση στην αγορά, οδηγώντας το Bitcoin έως τα 91.000 δολάρια, πριν επιστρέψει εκ νέου κάτω από τις 90.000. Παρά τη σχετική ηρεμία του Σαββατοκύριακου, οι πωλητές διατήρησαν τον έλεγχο, με το BTC να κινείται κοντά στις 89.000 δολάρια.

Το Σάββατο (24/1), ο Τραμπ απείλησε με επιβολή δασμών 100% στον Καναδά, σε περίπτωση που η χώρα συνάψει πλήρη εμπορική συμφωνία με την Κίνα. Παράλληλα, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για πιθανή διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης λόγω πολιτικών εντάσεων σε ορισμένες πολιτείες.

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν το Bitcoin σε νέα βουτιά, φτάνοντας την Κυριακή το βράδυ στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 19 Δεκεμβρίου, στα 86.000 δολάρια. Ακολούθησε ήπια ανάκαμψη, με την τιμή να κινείται πλέον κοντά στις 88.000 δολάρια. Η συνολική κεφαλαιοποίηση του BTC έχει υποχωρήσει στα 1,75 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά παραμένει σταθερή στο 57,5%.

Επιπλέον, η εικόνα των altcoins παραμένει απογοητευτική με το Ethereum έχασε την κρίσιμη στήριξη των 3.000 δολαρίων την περασμένη εβδομάδα και πλέον διαπραγματεύεται κάτω από τα 2.900.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί στα 3,05 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko, χάνοντας περίπου 30 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το Bitcoin κινείται πτωτικά κατά 0,69% σε ημερήσια βάση το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1), κινούμενο στα 87.910,53 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum υποχωρεί κατά 1,29% στα 2.897,59 δολάρια, το XRP χάνει 0,64% στα 1,89 δολάρια και το Solana βυθίζεται κατά 3,26% στα 122,60 δολάρια.

Παράλληλα, το XMR σημειώνει βουτιά 4,12% στα 463,01 δολάρια, το LEO TOKEN ενισχύεται κατά 3,18% στα 9,03 δολάρια και το Litecoin καταγράφει ζημιές 2,35% στα 68,29 δολάρια.

Τέλος, το Polkadot σημειώνει ζημιές 2,48% στα 1,85 δολάρια και το TRUMP κινείται καθοδικά κατά 1,27% στα 4,83 δολάρια

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