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Φάμελλος: Αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση κράτους και εργοδοσίας η τήρηση των μέτρων ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους
Πολιτική
13:01 - 26 Ιαν 2026

Φάμελλος: Αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση κράτους και εργοδοσίας η τήρηση των μέτρων ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω ανάρτησής του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε νωρίτερα σήμερα (26/1) τη θλίψη του για τη φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενες. 

Όπως αναφέρει λοιπόν ο κ. Φάμελλος:

«Το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, μας γεμίζει θλίψη.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους, καθώς και τη συμπαράστασή μου σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία.

Απαιτούμε άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας και απόδοση ευθυνών.

Έχω επανειλημμένα τονίσει την αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση κράτους και εργοδοσίας για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας στους χώρους εργασίας και το οξύτατο πρόβλημα αύξησης των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα μας.

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα Τρίκαλα μεταβαίνει στον τόπο του δυστυχήματος και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς για να έχουμε πλήρη ενημέρωση και να στηρίξουμε τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους».

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