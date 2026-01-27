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Κατακόρυφη πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ – Χαμηλό 12ετίας τον Ιανουάριο
Ειδήσεις
17:42 - 27 Ιαν 2026

Κατακόρυφη πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ – Χαμηλό 12ετίας τον Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Η καταναλωτική διάθεση τον Ιανουάριο έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 12 ετών, σύμφωνα με έρευνα του Conference Board που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη (27/1).

Ο βασικός δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του οργανισμού διαμορφώθηκε στις 84,5 μονάδες για τον μήνα, σημαντικά χαμηλότερα από την εκτίμηση της αγοράς (90,0), όπως προκύπτει από τη μέτρηση του Dow Jones. Μετά και την ανοδική αναθεώρηση των στοιχείων του Δεκεμβρίου, η μέτρηση του Ιανουαρίου αντιστοιχεί σε πτώση 9,7 μονάδων και αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2014.

«Η εμπιστοσύνη κατέρρευσε τον Ιανουάριο, καθώς οι ανησυχίες των καταναλωτών τόσο για την παρούσα κατάσταση όσο και για τις μελλοντικές προοπτικές εντάθηκαν», δήλωσε η Dana Peterson, επικεφαλής οικονομολόγος του Conference Board.

Ειδικότερα, ο δείκτης της παρούσας κατάστασης υποχώρησε κατά 9,9 μονάδες στις 113,7, ενώ ο δείκτης προσδοκιών, που αποτυπώνει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές, σημείωσε πτώση 9,5 μονάδων στις 65,1, βυθιζόμενος ακόμη περισσότερο κάτω από το όριο των 80 μονάδων που θεωρείται προειδοποιητικό για ύφεση.

Αρνητική ήταν και η εικόνα στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό των καταναλωτών που δήλωσαν ότι οι θέσεις εργασίας είναι «άφθονες» περιορίστηκε στο 23,9%, από 27,5% τον Δεκέμβριο, ενώ το ποσοστό όσων θεωρούν ότι οι θέσεις είναι «δύσκολες να βρεθούν» αυξήθηκε στο 20,8%, από 19,1%.

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