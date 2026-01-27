Χρηματιστήριο: Κατέκτησε τις 2.300 μονάδες με καύσιμο από την MSCI και σούπερ τζίρο

Με καύσιμο από την ανακοίνωση της MSCI - που θέτει σε διαβούλευση την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε Developed Market από τον Αύγουστο του 2026 - κινήθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης (27/1) με τον ΓΔ να ξεπερνάει και τις 2300 μονάδες και να κλείνει τελικά στις 2307 +1,2% με τζίρο ανεπτυγμένης αγοράς σε επίπεδα ρεκόρ στα 644 εκ. και τον τραπεζικό κλάδο να συμμετέχει με 65% στο σύνολο.

Σημαντική και η συνεισφορά της Morgan Stanley που σε σημερινή της έκθεση εκθειάζει τα επιτεύγματα της χώρας στο δημοσιονομικό και αναπτυξιακό τομέα και συστήνει ανεπιφύλακτα έκθεση σε ελληνικά assets ειδικά μετοχικά λόγω και της προσδοκώμενης αναβάθμισης της αγοράς από FTSE, STOXX & MSCI το επόμενο εξάμηνο. Θετική και η BofA λόγω υψηλού risk premium με την σημείωση ότι οι αποτιμήσεις απαιτούν και επιλεκτικότητα και αυξημένη προσοχή. Σε άλλο μήκος κύματος η JP Morgan η οποία δεν είναι χαρούμενη με την επικείμενη αναβάθμιση από τον MSCI.

Άλλη μια ημέρα ρεκόρ των τραπεζικών τίτλων σε δεκαετή υψηλά με ΑΛΦΑ +3,7%, ΠΕΙΡ +3,7%, ΕΥΡΩΒ +4.2% και ΕΤΕ +6.66% με το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο να είναι ότι οι μέσες τιμές στόχοι για τις συστημικές τράπεζες 21 οίκων – ξένων και εγχώριων – πλέον υπολείπονται σε κάποιες περιπτώσεις (ΕΤΕ, ΑΛΦΑ) από τις τρέχουσες τιμές!

Νεότερα υψηλά και για τον best seller όμιλο Viohalco με την ΒΙΟ +3.5%, ΕΛΧΑ +4,2%, θετικά και METLEN +1.4%, ΜΟΗ +1.6%, ΑΡΑΙΓ +0.7% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2%.

Λιγότερες οι μετοχές του FTSE που υποχώρησαν (10 καθοδικές για 15 ανοδικές) με ΜΠΕΛΑ -4.1%, ΟΠΑΠ -3.2%, ΟΤΕ -2.1%, ΔΕΗ -1%, ΕΛΠΕ -1.2%, ΕΕΕ -1% και ΔΑΑ -0,9% με τις μεγαλύτερες απώλειες.

Ανοίγει περαιτέρω η ψαλίδα των αποδόσεων μεταξύ των κεφαλαιοποιήσεων από την αρχή του χρόνου, με τον FTSE +10% / FTSEM +1% / ATHEX_SCI +0% , διαφοροποίηση που δεν νοείται σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και με το δεδομένο της παρόμοιας υπεραπόδοσης της υψηλής κεφαλαιοποίησης την τελευταία διετία.

Στην μεσαία κατηγορία ξεχώρισαν σήμερα η ΛΑΒΙ +2.5% με νέο υψηλό στο 1,26, όπως και ο ΑΒΑΞ +0.3% στο 3,61, ανοδικά και ο ΑΔΜΗΕ +1,8% ανακτώντας τα 3 ευρώ αλλά και η ΑΛΜΥ +1,8%. Σε πτώση η ΟΤΟΕΛ -1.5%, ΕΧΑΕ -0,8%, ΙΝΤΕΚ -0.7%, ΠΡΝΤΕΑ -0,7%, NOVAL -1.1% και BYLOT -1.2%.

Μεικτή εικόνα στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με θετική την πληροφορική REALCONS +3.3%, ΠΕΡΦ +1,9% αλλά και ΙΝΛΙΦ +4%, καθοδικά ο ΛΟΥΛΗ -1%, ΥΚΝΟΤ -0,9%, ΔΟΜΙΚ -3.2%, ΠΑΠ -2.5% και ΜΠΡΙΚ -1,3%.

Οι εισηγμένες συνεχίζουν να δρέπουν τους καρπούς της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας αλλά και της υψηλής κερδοφορίας τους με υψηλότερες αποτιμήσεις στο ΧΑ αλλά παράλληλα και με πληθώρα νέων ομολογιακών εκδόσεων (τελευταία η ΕΤΕ και ετοιμάζεται ο ΤΙΤΑΝ) με άνετη υπερκάλυψη

Σχετική ισορροπία στις ευρωπαϊκές αγορές (Dax -0.1%, Stoxx600 +0.2%) εν μέσω των ανακοινώσεων της σημαντικής εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και Ινδίας που αφορά συνολικά 2 δις ανθρώπους.

Ανοδικά ο S&P +0,5% στις ΗΠΑ, πτωτικά ο Dow -0,7%.

Μόλις 3 συνεδριάσεις για το τέλος του Ιανουαρίου και ο ΓΔ καταγράφει ήδη ένα εκπληκτικό +9.1% με τον τραπεζικό δείκτη να σπάει όλα τα ρεκόρ (ΔΤΡ +20.8% από 1.1) και τις εισροές να δηλώνουν τnν είσοδο στην αγορά νέων ξένων θεσμικών σε ένα άτυπο front running πριν γίνει το ΧΑ και με την βούλα ανεπτυγμένη αγορά!

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης