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Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την προστασία έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων
Ειδήσεις
12:05 - 28 Ιαν 2026

Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την προστασία έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων

Reporter.gr Newsroom
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Σήμερα, 28 Ιανουαρίου, εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο: «Προστασία έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων – Καταπολέμηση της κατασκευής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων και της φθοράς έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων – Ποινικές διατάξεις – Σύσταση Μητρώου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Πολιτισμού».

Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως, το ΚΚΕ καταψήφισε το σχέδιο νόμου, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια.

Κύρια σημεία του νομοσχεδίου

Το νομοσχέδιο θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κατασκευής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, με στόχο την προστασία των θυμάτων της αγοράς. Παράλληλα, εισάγει μέτρα για την καταπολέμηση της φθοράς των έργων τέχνης και των συλλεκτικών αντικειμένων σε δημόσιους χώρους και μουσεία.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

  • Ποινικές κυρώσεις για την κατασκευή και διακίνηση έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού.
  • Δήμευση και καταστροφή πλαστών ή παραποιημένων έργων και συλλεκτικών αντικειμένων.
  • Δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Έργων Τέχνης στο υπουργείο Πολιτισμού, υπαγόμενου στη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού.
  • Σύσταση Μητρώου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Έργων Τέχνης και Συλλεκτικών Αντικειμένων.
  • Δημιουργία Μητρώου προστασίας για ιστορικής σημασίας κινηματογράφους.
  • Ρυθμίσεις για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
  • Διατάξεις για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων σε εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου, με στόχο την πιο ορθολογική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Μέχρι την έναρξη της σημερινής συζήτησης στην Ολομέλεια, δεν έχουν κατατεθεί υπουργικές ή βουλευτικές τροπολογίες επί του νομοσχεδίου.

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