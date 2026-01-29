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Στο επίκεντρο του ΟΗΕ το Κυπριακό: Γεραπετρίτης και Γκουτέρες για κρίσεις, ασφάλεια και διεθνή νομιμότητα
Ειδήσεις
09:24 - 29 Ιαν 2026

Στο επίκεντρο του ΟΗΕ το Κυπριακό: Γεραπετρίτης και Γκουτέρες για κρίσεις, ασφάλεια και διεθνή νομιμότητα

Reporter.gr Newsroom
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Περίπου μία ώρα διήρκεσε η συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στο πλαίσιο των επαφών της ελληνικής διπλωματίας με την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών. Στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκαν το Κυπριακό, οι εξελίξεις στη Συρία, το Παλαιστινιακό, η κατάσταση στη Λιβύη, καθώς και οι ευρύτερες εστίες διεθνούς αστάθειας.

Όπως δήλωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε το Κυπριακό, με έμφαση στις επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο και στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι, όταν ωριμάσουν οι συνθήκες και υπάρξουν απτές εξελίξεις, θα ακολουθήσει νέα συνάντηση σε διευρυμένο σχήμα.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι το Κυπριακό παραμένει «πολύ ψηλά στην ατζέντα» του Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτηρίζοντάς το όχι μόνο εθνικό ζήτημα, αλλά και πρόβλημα που πλήττει τη διεθνή νομιμότητα. Όπως τόνισε, η επίλυσή του είναι κρίσιμη τόσο για την Κύπρο όσο και για τη διεθνή ασφάλεια, ιδίως σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων.

Αναφερόμενος στη Συρία, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ μιας συμπεριληπτικής πολιτικής διαδικασίας, που θα καλύπτει όλες τις θρησκευτικές και εθνικές κοινότητες, με στόχο μια ισόρροπη ανάπτυξη χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις και με σεβασμό στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Στο μέτωπο της Λιβύης, ο Έλληνας ΥΠΕΞ επισήμανε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για πολιτική λύση, εξέλιξη που χαρακτήρισε καθοριστική για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στη συνάντηση τέθηκαν, παράλληλα, ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και προβληματισμοί που έχουν εκφράσει λιβυκές πλευρές.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις πολλαπλές εστίες κρίσης στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την Υποσαχάρια Αφρική, περιοχή που –όπως σημειώθηκε– βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικές ένοπλες συγκρούσεις. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ανάγκη συγκρότησης μιας ευρείας παγκόσμιας συμμαχίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, προκειμένου οι συγκρούσεις αυτές να μη μετατραπούν σε γενικευμένη απειλή για τη διεθνή ασφάλεια.

Κλείνοντας, ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στη Διεθνή Αρχιτεκτονική Ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς οργανισμοί και ιδίως ο ΟΗΕ πρέπει να διατηρήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες για δικαιοκρατία και διεθνή τάξη. Όπως τόνισε, ο ΟΗΕ αποτελεί διαχρονικά το βασικό στήριγμα για τα μεσαία και μικρά κράτη και παραμένει η ελπίδα για μια βιώσιμη παγκόσμια ειρήνη και ευημερία.

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