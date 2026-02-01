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Αίσιο τέλος στο Φαλακρό: Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών
Ειδήσεις
21:51 - 01 Φεβ 2026

Αίσιο τέλος στο Φαλακρό: Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών

Reporter.gr Newsroom
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού περίπου 40 αυτοκινήτων και ενός πούλμαν από τις Σέρρες, τα οποία είχαν ακινητοποιηθεί στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, στη Δράμα, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης και των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας και υπεύθυνος του χιονοδρομικού κέντρου, Αργύρης Πατακάκης, τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν νωρίς το απόγευμα, καθώς δεν διέθεταν τον απαραίτητο χειμερινό εξοπλισμό, όπως αλυσίδες ή ειδικά ελαστικά. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με την ένταση των ανέμων, οδήγησαν σε ταχεία συσσώρευση χιονιού και πάγου στο οδικό δίκτυο, προκαλώντας αλυσιδωτά προβλήματα και εγκλωβίζοντας δεκάδες οδηγούς και επιβάτες.

Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι εγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν σε σαλέ και στο καταφύγιο του χιονοδρομικού κέντρου, όπου τους διανεμήθηκαν τρόφιμα και νερό, εξασφαλίζοντας ζεστό και προστατευμένο χώρο παραμονής.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω επιπλοκές, δίνοντας αίσιο τέλος στην περιπέτεια των επισκεπτών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/02/2026 - 21:36
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