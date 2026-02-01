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Επίθεση Μεντβέντεφ στην ΕΕ: Έκανε λόγο για «ομάδα παραφρόνων» που έχει καταλάβει την εξουσία
Ειδήσεις
20:57 - 01 Φεβ 2026

Επίθεση Μεντβέντεφ στην ΕΕ: Έκανε λόγο για «ομάδα παραφρόνων» που έχει καταλάβει την εξουσία

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή κριτική στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης άσκησε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι καθοδηγούνται από πολιτικούς «ανεπαρκείς και ανίκανους». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές τους, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, καταλήγουν να ζημιώνουν την ίδια την Ευρώπη.

«Έχω την εντύπωση ότι την εξουσία στην Ευρώπη έχει καταλάβει μια ομάδα παραφρόνων, η οποία βρίσκεται σήμερα στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των Βρυξελλών να πλήξουν τη Ρωσία επιστρέφουν ως πλήγμα για τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας ανέφερε ακόμη ότι στο παρελθόν η Μόσχα είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για την ανάπτυξη και την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, σήμερα η ΕΕ διοικείται από ανθρώπους «απολύτως ανεπαρκείς και ανίκανους», συμπεριλαμβανομένων όσων χειρίζονται τις διεθνείς υποθέσεις ή λαμβάνουν αποφάσεις που, κατά τον ίδιο, ζημιώνουν τις ίδιες τις χώρες που τους ανέδειξαν στις θέσεις αυτές.

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