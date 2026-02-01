«Έχω την εντύπωση ότι την εξουσία στην Ευρώπη έχει καταλάβει μια ομάδα παραφρόνων, η οποία βρίσκεται σήμερα στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των Βρυξελλών να πλήξουν τη Ρωσία επιστρέφουν ως πλήγμα για τις ευρωπαϊκές χώρες.
Ο αναπληρωτής επικεφαλής του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας ανέφερε ακόμη ότι στο παρελθόν η Μόσχα είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για την ανάπτυξη και την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, σήμερα η ΕΕ διοικείται από ανθρώπους «απολύτως ανεπαρκείς και ανίκανους», συμπεριλαμβανομένων όσων χειρίζονται τις διεθνείς υποθέσεις ή λαμβάνουν αποφάσεις που, κατά τον ίδιο, ζημιώνουν τις ίδιες τις χώρες που τους ανέδειξαν στις θέσεις αυτές.