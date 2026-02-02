Δύο νέες προσωρινές δομές μεταναστών στην Κρήτη με τροπολογία Πλεύρη

Τη θεσμοθέτηση δύο νέων δομών προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη προβλέπει τροπολογία που θα καταθέσει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, το οποίο εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή την ερχόμενη Τετάρτη.

Όπως ανέφερε ο υπουργός από το βήμα της Ολομέλειας, οι δύο χώροι θα τεθούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και θα αφορούν περιοχές των Χανίων και του Ηρακλείου. Η υλοποίησή τους αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, με στόχο να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες και να τεθούν σε λειτουργία έως την άνοιξη.

Ειδικότερα, η μία δομή θα αναπτυχθεί στα ανατολικά της Κρήτης, στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, ενώ η δεύτερη θα δημιουργηθεί στον ήδη υφιστάμενο χώρο του πρώην εκθεσιακού κέντρου της Αγιάς στα Χανιά, αξιοποιώντας υπάρχουσες υποδομές.

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή και απαντώντας σε ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη, ο κ. Πλεύρης αποκάλυψε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός δεν περιορίζεται στις προσωρινές λύσεις. Όπως σημείωσε, εφόσον οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, εξετάζεται σοβαρά η δημιουργία μόνιμης δομής φιλοξενίας στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η επιλογή των προσωρινών χώρων εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό διαχείρισης των μεταναστευτικών πιέσεων, με στόχο την αποσυμφόρηση άλλων δομών και την αποτελεσματικότερη οργάνωση της πρώτης υποδοχής στο νησί.