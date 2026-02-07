«Νύχτα χάους» γύρω από το ΑΠΘ: Μολότοφ, τραυματίες και πάνω από 300 προσαγωγές

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην περιοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε πεδίο συγκρούσεων. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ομάδα αγνώστων εκτόξευσε βόμβες μολότοφ εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ που βρισκόταν επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και την πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις φέρεται να ξεκίνησαν από τον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, όπου την ίδια ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι. Οι μολότοφ προκάλεσαν φωτιές σε σταθμευμένα οχήματα, με ένα αυτοκίνητο να καταστρέφεται ολοσχερώς και τουλάχιστον δύο ακόμη να υφίστανται σοβαρές φθορές. Το οδόστρωμα γέμισε καμένα αντικείμενα και συντρίμμια, ενώ η εικόνα της περιοχής θύμιζε εμπόλεμη ζώνη.

Η αστυνομία αντέδρασε άμεσα, κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ενώ στο σημείο έφτασε και όχημα εκτόξευσης νερού προκειμένου να διαλυθεί το πλήθος. Η επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας διήρκεσε αρκετές ώρες και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Λόγω των επεισοδίων, η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό διακόπηκε για περίπου έξι ώρες, από το ύψος του σιντριβανιού έως τον σταθμό «Πανεπιστήμιο», προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε σε στρατιωτικό νοσοκομείο με εγκαύματα στο κεφάλι και τον λαιμό. Παράλληλα, μια 21χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία αποδίδονται στην εισπνοή χημικών.

Οι προσαγωγές ξεπέρασαν τις 300, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασαν τα επεισόδια.

