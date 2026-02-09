ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μιχαηλίδου: Παράταση της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης έως τον Ιούνιο - Καμία οικογένεια χωρίς στήριξη
Ειδήσεις
15:37 - 09 Φεβ 2026

Μιχαηλίδου: Παράταση της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης έως τον Ιούνιο - Καμία οικογένεια χωρίς στήριξη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης παρατείνεται έως τον Ιούνιο με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ έχει ήδη διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχισή του μέσω του ΕΣΠΑ, ώστε να μη δημιουργηθεί κενό στη στήριξη παιδιών και οικογενειών που συμμετέχουν.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα, που εντάσσεται στον πυρήνα της κοινωνικής πολιτικής.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση δεν είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που τελειώνει, αλλά μια πολιτική που ήρθε για να μείνει. Η ευθύνη της Πολιτείας είναι να διασφαλίζει ότι καμία οικογένεια και κανένα παιδί δεν μένει χωρίς στήριξη στη μετάβαση από το Ταμείο Ανάκαμψης στο ΕΣΠΑ».

Στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης του έργου, η παράταση έως τον Ιούνιο εξασφαλίζει τη σταθερότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασμό για τη μετάβαση του προγράμματος στο ΕΣΠΑ, προκειμένου να μην υπάρξουν κενά ή διακοπές στην υποστήριξη παιδιών και οικογενειών.

Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση είναι ένα οικογενειοκεντρικό πρόγραμμα, που δεν περιορίζεται στο παιδί, αλλά αγκαλιάζει όλη την οικογένεια. Οι παρεμβάσεις, εκτός από τον χώρο του παρόχου, υλοποιούνται και στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού – στο σπίτι, στον χώρο μάθησης και στην καθημερινότητά του – ενισχύοντας τη λειτουργικότητα, την ένταξη και την αυτονομία.

Η μόνιμη χρηματοδότηση του έργου μέσω του ΕΣΠΑ, επιβεβαιώνει τη βούληση της Πολιτείας να καθιερώσει την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση ως σταθερό πυλώνα πρόληψης και φροντίδας για τα παιδιά και τις οικογένειες.

Η έγκαιρη παρέμβαση δεν είναι απλώς μια παροχή. Είναι μια επένδυση με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, που διαμορφώνει καλύτερες προοπτικές ζωής για τα παιδιά και ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Για τον λόγο αυτό, η Πολιτεία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη συνέχιση και ενίσχυση του προγράμματος, σε στενή συνεργασία με τους παρόχους και την επιστημονική κοινότητα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα βράδια μας στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού: Πολιτισμός με θέα την Αθήνα – Πρόγραμμα
Magazino

Τα βράδια μας στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού: Πολιτισμός με θέα την Αθήνα – Πρόγραμμα

Μιχαηλίδου: 400 διαμερίσματα θα διατεθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Πολιτική

Μιχαηλίδου: 400 διαμερίσματα θα διατεθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Εντυπωσιακή η ανταπόκριση στις «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πάνω από 48.000 επισκέψεις στην πλατφόρμα
Ειδήσεις

Εντυπωσιακή η ανταπόκριση στις «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πάνω από 48.000 επισκέψεις στην πλατφόρμα

Μιχαηλίδου: Δυναμικό ξεκίνημα των «Νταντάδων της Γειτονιάς» – 13.500 επισκέψεις την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας
Ειδήσεις

Μιχαηλίδου: Δυναμικό ξεκίνημα των «Νταντάδων της Γειτονιάς» – 13.500 επισκέψεις την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ