Σκάνδαλο ΓΣΕΕ: Η Αρχή ανοίγει τον φάκελο Παναγόπουλου ερευνώντας συγγενικά και πολιτικά πρόσωπα
Ειδήσεις
20:59 - 09 Φεβ 2026

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διευρύνει την έρευνά της στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπεξαίρεση κονδυλίων ύψους άνω των 73 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χρήματα προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά και προγράμματα κατάρτισης.

Η έρευνα επεκτείνεται σε στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, καθώς και σε μικρότερες εταιρείες που συνδέονται με παρόμοια προγράμματα. Παράλληλα, η Αρχή, υπό τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στρέφεται και σε πρόσωπα που είχαν κρίσιμο ρόλο στην έγκριση των προγραμμάτων και στην εκταμίευση των κονδυλίων, χωρίς να αποκλείεται η εμπλοκή ατόμων με πολιτική ιδιότητα ή συγγένεια με εμπλεκόμενους.

Στην υπόθεση εμπλέκονται έως τώρα έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες. Το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε ήδη στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να διερευνήσει την έκταση του σχήματος υπεξαίρεσης, τον αριθμό των εμπλεκόμενων ατόμων και εταιρειών, καθώς και πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

Παναγόπουλος: Με κατακρεουργούν ηθικά χωρίς να μου έχει κοινοποιηθεί το πόρισμα

Ως αβάσιμες συνεχίζει να χαρακτηρίζει τις εις βάρος του κατηγορίες ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, κάνοντας λόγο για «ηθική κατακρεούργησή» του, ενώ την ίδια στιγμή η θύελλα που έχει ξεσπάσει εξαιτίας της υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων σε βάρος της ΕΕ και του ελληνικού δημοσίου, συνεχίζεται.

Σε δήλωσή του, ο κ. Παναγόπουλος τονίζει πως «ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα», δεν του έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού του από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αλλά ούτε και το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.

«Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με “πηγές” τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν» αναφέρει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

