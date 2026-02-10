Χαμόγελο του παιδιού: Σχεδόν 1 παιδί ζητά καθημερινά βοήθεια αντιμετωπίζοντας κάποια μορφή διαδικτυακού κινδύνου
12:37 - 10 Φεβ 2026

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω του Κέντρου για τη Διαδικτυακή Ασφάλεια που λειτουργεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις, αναπτύσσει συνεργασίες με στόχο την πρόληψη των διαδικτυακών κινδύνων και την παροχή δωρεάν υπηρεσιών με στόχο την αντιμετώπιση περιστατικών παιδιών που αντιμετωπίζουν κάθε μορφής κίνδυνο.

Από τα στατιστικά στοιχεία του Κέντρου για τη Διαδικτυακή Ασφάλεια για το 2025, σχεδόν 1 παιδί καθημερινά ζητά βοήθεια, αντιμετωπίζοντας κάποια μορφή διαδικτυακού κινδύνου, με επικρατέστερες τον ηλεκτρονικό σεξουαλικό εκβιασμό - sextortion, τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό - cyberbullying, την ηλεκτρονική αποπλάνηση – grooming, την προβληματική χρήση του διαδικτύου, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Βάσει του Διεθνούς Δικτύου WeProtect Global Alliance, ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας για το χρόνο που θα ξοδέψει ένα παιδί μπροστά στην οθόνη, είναι ο χρόνος που ξοδεύει ο γονιός του, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ενήλικες λειτουργούν ως πρότυπα.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι βάσει των στατιστικών στοιχείων του Οργανισμού το προφίλ του παιδιού που θα δυσκολευτεί στο διαδίκτυο, που θα αντιμετωπίσει κάποιον κίνδυνο, ταυτίζεται με αυτό του παιδιού το οποίο προχωρά σε φυγή! Γεγονός όχι τυχαίο, καθώς τα παιδιά δεν επικοινωνούν το πρόβλημα που μέσω διαδικτύου αντιμετωπίζουν, συχνά βιώνουν αδιέξοδο και προχωρούν σε φυγή.

Η χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου, είναι απόλυτα συνυφασμένη με τη ζωή όλων και ειδικότερα των παιδιών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν τη δαιμονοποιεί, καθώς η τιμωρία ή η απαγόρευση είναι αποδεδειγμένα λάθος προσεγγίσεις.

{https://www.youtube.com/watch?si=1ZdPcppnK8ntmw0V&cmid=4246ae0c-0ebb-4ce4-89bf-8f800c0f74c3&v=CldeKhinBd8&feature=youtu.be}

