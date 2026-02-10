ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση απασχόλησης και ωρών εργασίας, σταθερή άνοδος μισθών σε όλους τους τομείς το γ' τρίμηνο του 2025

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους αναθεωρημένους Βραχυχρόνιους Δείκτες Απασχόλησης (στις μεταβλητές: Απασχολούμενων Ατόμων, Ωρών Εργασίας Μισθωτών και Μισθών και Ημερομισθίων) στους δώδεκα βασικούς τομείς της οικονομίας και στα σύνολα Βιομηχανίας (ΒΓΔΕ) και Υπηρεσιών (ΗΘΙΛΜΝ) για το Γ΄ τρίμηνο 2025 και την περίοδο Α’ τρίμηνο 2022 - Β΄ τρίμηνο 2025 (χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση).

Η εξέλιξη των Βραχυχρόνιων Δεικτών Απασχόλησης το Γ΄ τρίμηνο 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους Δείκτες του Γ΄ τριμήνου 2024, έχει ως εξής:

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Βραχυχρόνιοι Δείκτες Απασχολούμενων Ατόμων, Ωρών Εργασίας Μισθωτών και Μισθών και Ημερομισθίων (χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση), στους δώδεκα βασικούς τομείς της οικονομίας και στα σύνολα: Βιομηχανία (ΒΓΔΕ) και Υπηρεσίες (ΗΘΙΛΜΝ), σύμφωνα με την στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, καθώς και οι ετήσιες και τριμηνιαίες μεταβολές των δεικτών, κατά τα έτη 2024 (Α’ τρίμηνο) - 2025 (Γ΄ τρίμηνο).

Στα γραφήματα 2 έως 4 που ακολουθούν, παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των Αναθεωρημένων Δεικτών Απασχόλησης ανά κατηγορία της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, κατά τα έτη 2022 - 2025 (Γ΄ τρίμηνο).