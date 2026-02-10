ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
001. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον αγαπημένο του εγγονό, Λευτεράκη, 1931
001. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον αγαπημένο του εγγονό, Λευτεράκη, 1931
Ειδήσεις
14:06 - 10 Φεβ 2026

Πέθανε το τελευταίο εν ζωή από τα τέσσερα εγγόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ανακοινώνει την απώλεια του Ελευθέριου Βενιζέλου, εγγονού του μεγάλου πολιτικού, πρ. Βουλευτή Χανίων, επίτιμου Προέδρου, Μεγάλου Ευεργέτη και Εταίρου του Ιδρύματος. Ο εκλιπών ήταν το τελευταίο εν ζωή από τα τέσσερα εγγόνια του Βενιζέλου.

Από τη σύσταση του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το 2000, υπήρξε πολύτιμος συμπαραστάτης του με συγκινητική αφοσίωση. Η συμβολή του ίδιου και της συζύγου του, Λίλης, είναι ανεκτίμητη. Το ζεύγος Βενιζέλου έχει δωρίσει σπάνιο μουσειακό, αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και οικογενειακά αντικείμενα και τεκμήρια, που εμπλούτισαν το αρχείο του Ιδρύματος και τις συλλογές της Οικίας–Μουσείου Βενιζέλου στη Χαλέπα. Έχει, επίσης, υποστηρίξει σειρά εκθέσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και εκδόσεων, όπως η βιογραφία «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος, ο ηγέτης» του Νικόλαου Παπαδάκη (Παπαδή) κ.ά.

Με την ευγένεια και τη δοτικότητα που τον διέκρινε, ο αείμνηστος Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν πάντοτε πρόθυμος να μοιραστεί τις αναμνήσεις του και να συνεισφέρει με τις προσωπικές του μαρτυρίες στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς του παππού του. Συνδεόταν με στενή φιλία και αμοιβαία εκτίμηση με τον αείμνηστο Νικόλαο Παπαδάκη (Παπαδή), πρωτεργάτη και επί 25 χρόνια Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος.

Η διοίκηση και το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» τον αποχαιρετούν με βαθύτατη συγκίνηση και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1924. Γονείς του ήταν ο Κυριάκος, πρωτότοκος γιος του Ελευθερίου Βενιζέλου, και η Μαρίκα Ρούσσου, γόνος εφοπλιστικής οικογένειας της Λέρου. Αδέλφια του ήταν ο Νικήτας Βενιζέλος και η Χάρις Καραγιάννη. Παντρεύτηκε τη Λίλη Χαραμή και απέκτησαν μία κόρη.

Προπολεμικά η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Γαλλία και στη συνέχεια στις ΗΠΑ, όπου ο Ελευθέριος σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στα Πανεπιστήμια Princeton και Columbia.

Εξελέγη δύο φορές Βουλευτής Χανίων, το 1952 και το 1956. Μετά την αποχώρησή του από την πολιτική, ασχολήθηκε με την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση.

Διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων. Ήταν επίτιμος Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και, για τη σπουδαία του προσφορά, αναγορεύθηκε Μεγάλος Ευεργέτης και Εταίρος του.

Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 102 ετών, στις 7 Φεβρουαρίου 2026.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΤΑ: Προχωρά η αναδιάρθρωση - Κλείνουν 11 καταστήματα – Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΛΤΑ: Προχωρά η αναδιάρθρωση - Κλείνουν 11 καταστήματα – Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

Σταθερότητα στο πετρέλαιο με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις συνομιλίες Ουάσινγκτον - Τεχεράνης
Εμπορεύματα

Σταθερότητα στο πετρέλαιο με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις συνομιλίες Ουάσινγκτον - Τεχεράνης

Τα καλά του «Κουτσοφλέβαρου»
Το σκίτσο του ΚΥΡ

Τα καλά του «Κουτσοφλέβαρου»

14ο Συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη»: Η μεγάλη συνάντηση για τις στρατηγικές συνέργειες και το κοινωνικό αποτύπωμα
Επιχειρήσεις

14ο Συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη»: Η μεγάλη συνάντηση για τις στρατηγικές συνέργειες και το κοινωνικό αποτύπωμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συναγερμός σε πτήση της Lufthansa: Επέστρεψε στο «Ελ. Βενιζέλος» - Η ανακοίνωση της εταιρείας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Συναγερμός σε πτήση της Lufthansa: Επέστρεψε στο «Ελ. Βενιζέλος» - Η ανακοίνωση της εταιρείας

ΔΑΑ: Τα 25 χρόνια λειτουργίας, οι διαδοχικές κρίσεις και οι νέες προκλήσεις
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΑΑ: Τα 25 χρόνια λειτουργίας, οι διαδοχικές κρίσεις και οι νέες προκλήσεις

ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος»: Κλειδί η διαθεσιμότητα αεροπορικών καυσίμων για την επόμενη μέρα
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος»: Κλειδί η διαθεσιμότητα αεροπορικών καυσίμων για την επόμενη μέρα

ΔΑΑ «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Έλεγχος υπηκόων τρίτων χωρών - Αναγκαία η έγκαιρη προέλευση
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΑΑ «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Έλεγχος υπηκόων τρίτων χωρών - Αναγκαία η έγκαιρη προέλευση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμ

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ