Καθυστερήσεις στις πτήσεις: Πού οφείλεται το «ντόμινο» στα ελληνικά αεροδρόμια

Στο επίκεντρο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) βρέθηκαν οι ολοένα συχνότερες καθυστερήσεις στις πτήσεις, καθώς η κορύφωση της τουριστικής περιόδου ασκεί αυξανόμενη πίεση στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας.

Η αυξημένη επιβατική κίνηση και η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού πτήσεων στις ώρες αιχμής δοκιμάζουν τις αντοχές του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις που επηρεάζουν τόσο τις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις. Σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, στο αεροδρόμιο της Αθήνας καταγράφεται καθημερινά έντονη πίεση, καθώς πραγματοποιούνται περίπου 1.000 πτήσεις, ενώ η μεγάλη συγκέντρωση δρομολογίων τις πρωινές ώρες δυσχεραίνει τη διαχείρισή τους.

Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας δείχνουν πως η μέση καθυστέρηση λόγω εναέριας κυκλοφορίας μειώθηκε τον Ιούνιο κατά 31,7% σε σχέση με πέρυσι, οι αρμόδιοι επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες δεν αποτυπώνουν πάντα την πραγματική εμπειρία των επιβατών. Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, οι βασικές αιτίες των καθυστερήσεων συνδέονται με περιορισμούς στη χωρητικότητα και τη στελέχωση, ενώ πρόσθετη επιβάρυνση προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που έχουν οδηγήσει σε ανακατανομή των αεροπορικών διαδρομών και αύξηση της κίνησης στον ελληνικό εναέριο χώρο, ο οποίος τα Σαββατοκύριακα εξυπηρετεί έως και 5.000 κινήσεις αεροσκαφών ημερησίως.

Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο ΔΑΑ, με τη συμμετοχή στελεχών της Διοίκησης Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, καθώς και εκπροσώπων των δύο μεγαλύτερων ελληνικών αεροπορικών εταιρειών. Στόχος ήταν η αποτίμηση της κατάστασης και η αναζήτηση λύσεων για τον περιορισμό των καθυστερήσεων, οι οποίες εμφανίζονται ολοένα συχνότερα όσο αυξάνεται ο αριθμός των πτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βασική αιτία του προβλήματος είναι ότι σε ορισμένες ώρες της ημέρας προγραμματίζονται περισσότερες πτήσεις από όσες μπορεί να διαχειριστεί με ασφάλεια το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Ενδεικτικά, στις αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της Αθήνας το ανώτατο όριο εξυπηρέτησης ανέρχεται στις 35 πτήσεις ανά ώρα, όπως προβλέπεται από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Ωστόσο, κατά διαστήματα ο αριθμός αυτός αυξάνεται στις 40, ακόμη και στις 45 πτήσεις.

Όταν ξεπερνιέται το επιτρεπόμενο όριο, ορισμένες πτήσεις μεταφέρονται αναγκαστικά στην επόμενη χρονική ζώνη, προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις που επηρεάζουν το σύνολο του ημερήσιου προγράμματος.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επισημαίνουν ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ομαλή λειτουργία των αεροδρομίων, αλλά συνδέεται άμεσα και με την ασφάλεια των πτήσεων. Όπως τονίζουν, η διαχείριση αυξημένου αριθμού αεροσκαφών πέραν των επιχειρησιακών ορίων δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη πρακτική, ιδιαίτερα κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, όταν η κίνηση βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα του έτους.

Το πρόβλημα, πάντως, δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Αντίστοιχες δυσκολίες καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τη Γαλλία και ιδιαίτερα το Παρίσι – έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους της ηπείρου – να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις εξαιτίας της αυξημένης εναέριας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή κατάταξη της περασμένης εβδομάδας, η Ελλάδα βρέθηκε στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα οι Financial Times είχαν δημοσιεύσει ανοιχτή επιστολή προς την επικεφλαής της Κομισιόν Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, στην οποία εκτιμούσαν ότι οι καθυστερήσεις προέρχονται από τα νέα συστήματα ελέγχου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση εξετάζεται η επιστράτευση της Fronext ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα.

Παρά την αυξημένη πίεση, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας δείχνουν βελτίωση σε σχέση με πέρυσι. Τον Ιούνιο, η μέση καθυστέρηση που αποδόθηκε στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας διαμορφώθηκε στα 4,43 λεπτά ανά πτήση, έναντι 6,5 λεπτών τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

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