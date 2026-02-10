14ο Συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη»: Η μεγάλη συνάντηση για τις στρατηγικές συνέργειες και το κοινωνικό αποτύπωμα

Με κεντρικό σύνθημα «Αλλάζοντας τον κόσμο, μια συνέργεια τη φορά», η BOUSSIAS Events διοργανώνει το 14ο Συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη», την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, στο Αμφιθέατρο OTEAcademy.

Σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις για διαφάνεια και ουσιαστικό αντίκτυπο αυξάνονται, το συνέδριο εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι συμπράξεις μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, της Κοινωνίας των Πολιτών και των θεσμικών φορέων μπορούν να παραγάγουν μετρήσιμα αποτελέσματα για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Καινοτόμο Format και Συμπαρουσιάσεις

Η φετινή διοργάνωση διαφοροποιείται παρουσιάζοντας στη σκηνή συμπαρουσιάσεις και fireside chats. Κορυφαία στελέχη από εταιρείες-ηγέτες θα μοιραστούν τη σκηνή με εκπροσώπους φορέων και ΜΚΟ για να αναλύσουν τα «inside stories» των κοινών τους δράσεων.

Θεματολογία & Highlights

Η ατζέντα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, από την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την πολιτική προστασία, μέχρι τη συμπερίληψη, την κυκλική οικονομία και την εκπαίδευση. Περιλαμβάνει 1 masterclass, 3 panel discussions, 7 fireside chats και 15 συμπαρουσιάσεις από συνολικά 58 ομιλητές.

Bespoke Networking μέσω Web App

Μια σημαντική καινοτομία της φετινής διοργάνωσης είναι η έμφαση στη δικτύωση. Κατά τη διάρκεια του Networking Lunch, οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν προσωποποιημένες συναντήσεις μέσω της ειδικής Web App εφαρμογής του συνεδρίου, διευκολύνοντας τη δημιουργία νέων συνεργασιών.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την επιστημονική συνεργασία του CSR Hellas, με την Πρόεδρο Αλεξάνδρα Πάλλη να κηρύσσει την έναρξη των εργασιών.

