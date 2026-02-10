ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
14ο Συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη»: Η μεγάλη συνάντηση για τις στρατηγικές συνέργειες και το κοινωνικό αποτύπωμα
Επιχειρήσεις
13:29 - 10 Φεβ 2026

14ο Συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη»: Η μεγάλη συνάντηση για τις στρατηγικές συνέργειες και το κοινωνικό αποτύπωμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με κεντρικό σύνθημα «Αλλάζοντας τον κόσμο, μια συνέργεια τη φορά», η BOUSSIAS Events διοργανώνει το 14ο Συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη», την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, στο Αμφιθέατρο OTEAcademy.

Σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις για διαφάνεια και ουσιαστικό αντίκτυπο αυξάνονται, το συνέδριο εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι συμπράξεις μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, της Κοινωνίας των Πολιτών και των θεσμικών φορέων μπορούν να παραγάγουν μετρήσιμα αποτελέσματα για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Καινοτόμο Format και Συμπαρουσιάσεις

Η φετινή διοργάνωση διαφοροποιείται παρουσιάζοντας στη σκηνή συμπαρουσιάσεις και fireside chats. Κορυφαία στελέχη από εταιρείες-ηγέτες θα μοιραστούν τη σκηνή με εκπροσώπους φορέων και ΜΚΟ για να αναλύσουν τα «inside stories» των κοινών τους δράσεων.

Θεματολογία & Highlights

Η ατζέντα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, από την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την πολιτική προστασία, μέχρι τη συμπερίληψη, την κυκλική οικονομία και την εκπαίδευση. Περιλαμβάνει 1 masterclass, 3 panel discussions, 7 fireside chats και 15 συμπαρουσιάσεις από συνολικά 58 ομιλητές.

Bespoke Networking μέσω Web App

Μια σημαντική καινοτομία της φετινής διοργάνωσης είναι η έμφαση στη δικτύωση. Κατά τη διάρκεια του Networking Lunch, οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν προσωποποιημένες συναντήσεις μέσω της ειδικής Web App εφαρμογής του συνεδρίου, διευκολύνοντας τη δημιουργία νέων συνεργασιών.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την επιστημονική συνεργασία του CSR Hellas, με την Πρόεδρο Αλεξάνδρα Πάλλη να κηρύσσει την έναρξη των εργασιών.

Πληροφορίες & Εγγραφές: https://csrconference.boussiasevents.gr/

Τελευταία τροποποίηση στις 10/02/2026 - 13:36
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσουκαλάς: Διεκδικούμε να χύνεται άπλετο φως σε κάθε υπόθεση με οσμή σκανδάλου, ανεξαρτήτως κόμματος
Πολιτική

Τσουκαλάς: Διεκδικούμε να χύνεται άπλετο φως σε κάθε υπόθεση με οσμή σκανδάλου, ανεξαρτήτως κόμματος

Χαμόγελο του παιδιού: Σχεδόν 1 παιδί ζητά καθημερινά βοήθεια αντιμετωπίζοντας κάποια μορφή διαδικτυακού κινδύνου
Ειδήσεις

Χαμόγελο του παιδιού: Σχεδόν 1 παιδί ζητά καθημερινά βοήθεια αντιμετωπίζοντας κάποια μορφή διαδικτυακού κινδύνου

Μακρόν: Η Ρωσία θα παραμείνει στη γειτονιά μας - Χρειαζόμαστε μια νέα «αρχιτεκτονική» ασφαλείας
Ειδήσεις

Μακρόν: Η Ρωσία θα παραμείνει στη γειτονιά μας - Χρειαζόμαστε μια νέα «αρχιτεκτονική» ασφαλείας

Καταρρέουν οι τιμές της πατάτας στην Ευρώπη λόγω υπερπαραγωγής
Ειδήσεις

Καταρρέουν οι τιμές της πατάτας στην Ευρώπη λόγω υπερπαραγωγής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ
Πολιτική

Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών
Πολιτική

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε
Πολιτική

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμ

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ