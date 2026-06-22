O «εκλεκτός» του Τραμπ κέρδισε οριακά τις εκλογές στην Κολομβία

Ο δεξιός υποψήφιος Άμπελ Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια κέρδισε τις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας, σύμφωνα με την αρχική καταμέτρηση των ψήφων, σηματοδοτώντας μια δραματική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η χώρα θα αντιμετωπίσει την εσωτερική ένοπλη σύγκρουση και τη βία στη χώρα.

Ο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος είχε τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, έχει δεσμευθεί να προχωρήσει σε στρατιωτική καταστολή των παράνομων ένοπλων οργανώσεων, της διακίνησης ναρκωτικών και του εγκλήματος.

Επικράτησε του αριστερού υποψηφίου Ιβάν Σεπέδα, στενού συμμάχου του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο.

Ο ντε λα Εσπριέγια δήλωσε ότι «σήμερα αρχίζει ένα νέο στάδιο για τη χώρα μας, ένα στάδιο που οικοδομείται πάνω στην ελεύθερη και δημοκρατική βούληση εκατομμυρίων πολιτών, οι οποίοι επέλεξαν να πιστέψουν σε μια μεγάλη, ασφαλή, ευημερούσα Κολομβία γεμάτη ευκαιρίες».

Με πάνω από το 99% των ψήφων καταμετρημένο, ο ντε λα Εσπριέγια συγκέντρωνε σχεδόν το 49,7% των ψήφων, ενώ ο Σεπέδα το 48,7%, σύμφωνα με την αρχική καταμέτρηση του δεύτερου γύρου.

Ο Σεπέδα δεν έχει παραδεχθεί την ήττα του, δηλώνοντας ότι η προκαταρκτική καταμέτρηση «δεν είναι ακόμη επίσημη ούτε δεσμευτική».

«Όταν ολοκληρωθεί η επίσημη καταμέτρηση και προκύψει το τελικό αποτέλεσμα, αφού πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, θα αναγνωρίσουμε το επίσημο αποτέλεσμα που θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία», δήλωσε.

Σύμφωνα με το Reuters, η διαδικασία επαλήθευσης παρουσίασε ελάχιστες αποκλίσεις από την αρχική καταμέτρηση του πρώτου γύρου στις 31 Μαΐου.

Μετά την ανακοίνωση των αρχικών αποτελεσμάτων, ο ντε λα Εσπριέγια απευθύνθηκε σε μεγάλο πλήθος υποστηρικτών που είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν στη Barranquilla.

«Απόψε ξεκινά μια νέα ιστορία για το έθνος, απόψε αρχίζει μια νέα εποχή, μια αλλαγή τάξης πραγμάτων», δήλωσε ο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος αποκαλεί τον εαυτό του «El Tigre» («Η Τίγρη»).

«Θα κυβερνήσω για όλους τους Κολομβιανούς. Για όσους με ψήφισαν και για όσους επέλεξαν τον άλλο υποψήφιο».

Οι υποστηρικτές του φορούσαν τις κίτρινες φανέλες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Κολομβίας και κρατούσαν σημαίες της χώρας. Τραγουδούσαν και χόρευαν μπροστά σε σκηνή φωτισμένη με φωτογραφίες του προσώπου του, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Μείνετε σταθεροί για την πατρίδα» και «Έξω ο Πέτρο!», πριν από επίδειξη πυροτεχνημάτων.

Κάποιοι φορούσαν καπέλα παρόμοια με εκείνα των υποστηρικτών του Τραμπ, αλλά με το σύνθημα «Make Colombia Great Again!» («Κάντε την Κολομβία Μεγάλη Ξανά!»).

Ο Τραμπ αντέδρασε στο αποτέλεσμα μέσω μίας πανηγυρικής ανάρτησης στο Truth Social.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, υπήρξαν αναφορές για συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στην Cali, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας. Διαδηλωτές έκαψαν αμερικανικές σημαίες, ενώ η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει πλήθη εξοργισμένα από τη νίκη του ντε λα Εσπριέγια.

Ο Πέτρο ενδέχεται να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Σε ανάρτησή του στο X δήλωσε ότι «κανείς από τους δύο δεν μπορεί να ανακηρυχθεί πρόεδρος» με βάση μια «προκαταρκτική καταμέτρηση» και ζήτησε έλεγχο του λογισμικού ψηφοφορίας, υποστηρίζοντας χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις ότι ορισμένα εκλογικά τμήματα είχαν «παραβιαστεί».

Ποιος είναι ο Άμπελ Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια;

Ο ντε λα Εσπριέγια είναι δικηγόρος και επιχειρηματίας χωρίς προηγούμενη πολιτική εμπειρία.

Ως δικηγόρος εκπροσώπησε μεταξύ άλλων τον Alex Saab, σύμμαχο του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Nicolás Maduro, καθώς και τον Νταβίντ Μούρθια Γκουσμάν, έναν από τους μεγαλύτερους απατεώνες στην ιστορία της Κολομβίας. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι αυτό αποτελούσε απλώς μέρος της δουλειάς του ως δικηγόρος υπεράσπισης.

Έχει συγκριθεί με τον πρόεδρο του El Salvador, Nayib Bukele, λόγω των πολιτικών ασφαλείας που προτείνει αλλά και του χαρακτηριστικού στυλ της γενειάδας του.

Στις συγκεντρώσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος και οι υποστηρικτές του φορούν συχνά τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Κολομβίας, κάτι που οι επικριτές του θεωρούν πολιτικοποίηση εθνικού συμβόλου. Επίσης χαιρετούν με στρατιωτικό τρόπο και συχνά μιλά σε πλήθη πίσω από αλεξίσφαιρα προστατευτικά πάνελ.

Στρατιωτική καταστολή

Η εσωτερική ένοπλη σύγκρουση στην Κολομβία διαρκεί εδώ και δεκαετίες, αλλά έχει κλιμακωθεί τα τελευταία χρόνια. Η δύναμη ένοπλων ανταρτικών οργανώσεων και καρτέλ, συμπεριλαμβανομένων αποσχισμένων ομάδων των FARC, του ELN και του Clan del Golfo, έχει διπλασιαστεί την τελευταία πενταετία.

Η βία έχει αυξηθεί καθώς οι οργανώσεις αυτές συγκρούονται για τον έλεγχο επικερδών διαδρομών διακίνησης κοκαΐνης και παράνομων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Η παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία, τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα στον κόσμο, έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι επικριτές του Πέτρο υποστηρίζουν ότι η στρατηγική της «ολικής ειρήνης» που βασιζόταν στις διαπραγματεύσεις με ένοπλες ομάδες απέτυχε, επιτρέποντας σε αυτές να επεκτείνουν την επιρροή και τα εδάφη τους κατά τη διάρκεια των εκεχειριών.

Ο ντε λα Εσπριέγια έχει δεσμευθεί να τερματίσει κάθε διαπραγμάτευση με παράνομες ένοπλες οργανώσεις και να επιβάλει αυστηρότερη στρατιωτική δράση για την αποκατάσταση της τάξης, συμπεριλαμβανομένης στενότερης συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχει επίσης υποσχεθεί την κατασκευή γιγαντιαίων φυλακών στη ζούγκλα της Κολομβίας, τη συρρίκνωση του κράτους και μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας.

Η στήριξη του Τραμπ

Ο ντε λα Εσπριέγια είναι πολίτης των ΗΠΑ από το 2023, αφού έζησε και εργάστηκε για πολλά χρόνια στο Μαϊάμι.

Ο Τραμπ τον υποστήριξε δημόσια, λέγοντας ότι θα «σταματήσει την παράνομη μετανάστευση, θα πατάξει το έγκλημα και τα ναρκωτικά και θα αποκαταστήσει τον ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ».

Πριν από τις εκλογές, πρόσθεσε ότι ο ντε λα Εσπριέγια θα έχει «την πλήρη υποστήριξη και δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών πίσω του».

Η Κολομβία υπήρξε ιστορικά ένας από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω των συχνών συγκρούσεων μεταξύ του Τραμπ και του Πέτρο σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική, τους δασμούς και την αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση στη Λατινική Αμερική.

Η εκλογή του εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική μετατόπιση προς τα δεξιά σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής, κυρίως λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια.

Ο ντε λα Εσπριέγια έλαβε συγχαρητήρια και από άλλους δεξιούς ηγέτες της περιοχής, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Argentina, Javier Milei, ο οποίος δήλωσε ότι οι Κολομβιανοί επέλεξαν τον δρόμο της «οικονομικής ελευθερίας, της ευημερίας, της αδιαπραγμάτευτης ασφάλειας και του τέρματος στο οργανωμένο διασυνοριακό έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών».

Ο πρόεδρος της Chile, José Antonio Kast, δήλωσε ότι «αρχίζει μια νέα εποχή ελευθερίας για την Κολομβία, που θα της επιτρέψει να ανακτήσει την ασφάλεια και την ευημερία».