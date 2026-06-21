Τουσκ: «Στρατηγικό λάθος» η πολιτική σύγκρουση Πολωνίας – Ουκρανίας

Μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε πολιτικούς της Πολωνίας και της Ουκρανίας συνιστά στρατηγικό σφάλμα που θα έχει αρνητικές συνέπειες και για τις δύο πλευρές, δήλωσε την Κυριακή ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μέσω της πλατφόρμας X, προσπαθώντας να εκτονώσει μια ένταση που έχει προκύψει από ιστορική διαφωνία.

Την Παρασκευή, ο Πολωνός πρόεδρος Καρόλ Ναβρότσκι αποφάσισε να αφαιρέσει από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ανώτατη τιμητική διάκριση της χώρας, γεγονός που οδήγησε τρεις πρώην Ουκρανούς προέδρους και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους να επιστρέψουν τα πολωνικά κρατικά παράσημα.

Η απόφαση του Ναβρότσκι συνδέεται με την αναζωπύρωση της έντασης, μετά τη μετονομασία από τον Ζελένσκι μιας ουκρανικής στρατιωτικής μονάδας προς τιμήν του Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού, μιας εθνικιστικής οργάνωσης που είχε ευθύνη για σφαγές Πολωνών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο φιλοευρωπαϊστής Τουσκ, ο οποίος επανήλθε στην πρωθυπουργία το 2023 έπειτα από τη νίκη του συνασπισμού του επί του εθνικιστικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη, με το οποίο συνδέεται ο Ναβρότσκι, τόνισε ότι:

«Το να εμπλέκεται κανείς σε μια σύγκρουση μεταξύ πολιτικών στην Πολωνία και την Ουκρανία είναι στρατηγικό λάθος που θα βλάψει και τις δύο πλευρές: οικονομικά, γεωπολιτικά και ως προς την εικόνα τους. Και στην πολιτική, όπως γνωρίζουμε, ένα λάθος είναι χειρότερο από ένα έγκλημα».

Συμπλήρωσε επίσης ότι, στις επαφές του με Ευρωπαίους εταίρους, προσπαθεί να περιορίσει τις απώλειες και να μειώσει τις εντάσεις, σημειώνοντας πως η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη.