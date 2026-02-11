Κογκρέσο: Το δημόσιο χρέος θα εκτοξευτεί στα $64 τρισ. - Η πολιτική Τραμπ «φουσκώνει» το έλλειμμα

Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ αναμένεται να εκτοξευθεί στα 64 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, καθώς οι ομοσπονδιακές δαπάνες συνεχίζουν να υπερβαίνουν τα έσοδα υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και με τους Ρεπουμπλικανούς να ελέγχουν το Κογκρέσο.

Η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη 11/2 επισημαίνει ότι το πακέτο φορολογικών μέτρων και δαπανών που εγκρίθηκε το περασμένο καλοκαίρι, σε συνδυασμό με τις μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης, θα αυξήσει τα ελλείμματα κατά τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2036. Το δημοσιονομικό κενό ουσιαστικά ακυρώνει τα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από τους δασμούς του Τραμπ, οι οποίοι προβλέπεται να μειώσουν το έλλειμμα κατά περίπου 3 τρισ. δολάρια.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού προβλέπει ότι το ετήσιο έλλειμμα για το τρέχον δημοσιονομικό έτος θα φτάσει τα 1,9 τρισ. δολάρια, με το εθνικό χρέος να ξεπερνά ήδη τα 38 τρισ. δολάρια. Το έλλειμμα αναμένεται να αυξηθεί στα 3,1 τρισ. δολάρια έως το 2036, ενώ το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ θα εκτιναχθεί από 101% φέτος σε 120% μέσα στην επόμενη δεκαετία, ξεπερνώντας το ιστορικό υψηλό του 1946 που ήταν 106%.

Οι αυξημένοι τόκοι και οι δαπάνες για προγράμματα κοινωνικής προστασίας επιβαρύνουν περαιτέρω τον προϋπολογισμό, διευρύνοντας τη διαφορά ανάμεσα στα έσοδα και τις δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Παράλληλα, ενώ το μεγάλο φορολογικό νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικανών αναμένεται να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη φέτος, οι επιπτώσεις από τους δασμούς και την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική θα μετριάσουν εν μέρει τα οφέλη.

Η έκθεση αναδεικνύει τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα των ΗΠΑ και τονίζει την ανάγκη προσεκτικού σχεδιασμού για τη διαχείριση του χρέους και των ελλειμμάτων τις επόμενες δεκαετίες.