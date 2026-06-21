Νέα επίθεση Τραμπ κατά Μελόνι: Δεν μας στήριξες όταν δοκιμαζόμασταν

Νέα επίθεση κατά της Τζόρτζια Μελόνι εξαπέλυσε την Κυριακή (21/6) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με ανάρτησή του στο Truth καταλογίζει εκ νέου στην Ιταλίδα πρωθυπουργό ότι αρνήθηκε στήριξη στις ΗΠΑ όταν αυτό χρειάστηκε, εννοώντας τον πόλεμο με το Ιράν.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ γράφει:

«Αφού ξόδεψαν τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ, η Ιταλία και ο πρωθυπουργός της δεν θα σκέφονταν καν να εμπλακούν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και την πολύ σοβαρή πυρηνική απειλή τους. Για δεκαετίες, τους υπερασπιζόμαστε, αλλά, όταν δοκιμάζονται, δεν είναι εκεί για να υπερασπιστούν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο. Καθόλου καλό! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».