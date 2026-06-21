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Ο «πύραυλος» της Wall Street: Πώς η SpaceX ξεπέρασε τους τεχνολογικούς κολοσσούς σε χρόνο-ρεκόρ
Χρηματιστήρια
19:07 - 21 Ιουν 2026

Ο «πύραυλος» της Wall Street: Πώς η SpaceX ξεπέρασε τους τεχνολογικούς κολοσσούς σε χρόνο-ρεκόρ

Reporter.gr Newsroom
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Η SpaceX βρίσκεται πλέον σταθερά στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, προκαλώντας ανακατατάξεις μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών παγκοσμίως και αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από τη νέα γενιά των τεχνολογικών κολοσσών συνδυάζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη με τις προηγμένες ψηφιακές υποδομές και τη διαστημική τεχνολογία.  

Ωστόσο, η εταιρεία του Μασκ δεν απασχολεί μόνον για την ιστορική IPO, ούτε μόνο επειδή η μετοχή της συνεχίζει να κινείται ανοδικά, αλλά και εξαιτίας του ίδιου του ιδρυτή της, η περιουσία του οποίου θα έκανε τους ισχυρότερους βιομηχανικούς τιτάνες του παρελθόντος να νιώσουν άβολα.

Μαζί με την SpaceX εκτοξεύτηκε και η περιουσία του Μασκ

Η SpaceX, η επιχειρηματική αυτοκρατορία του Ίλον Μασκ που δραστηριοποιείται σε τομείς από τη διαστημική τεχνολογία έως την τεχνητή νοημοσύνη, έχει γνωρίσει θεαματική άνοδο μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, με τη χρηματιστηριακή της αξία να ξεπερνά πλέον τα 3 τρισ. δολάρια.

Η εκρηκτική αυτή ανάπτυξη έχει εκτοξεύσει και την προσωπική περιουσία του Μασκ, καθώς το ποσοστό που διατηρεί στην εταιρεία ανεβάζει την καθαρή αξία του στα 1,4 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 4% του αμερικανικού ΑΕΠ.

Το μέγεθος του πλούτου του είναι τέτοιο, ώστε ακόμη και οι θρυλικοί βιομήχανοι της λεγόμενης «Επίχρυσης Εποχής» του 19ου αιώνα, μιας περιόδου που χαρακτηρίστηκε από ακραίες οικονομικές ανισότητες, ωχριούν σε σύγκριση με την οικονομική ισχύ που συγκεντρώνει σήμερα ο Μασκ.

Όπως αναφέρει το Reuters, αναλογικά με το μέγεθος της αμερικανικής οικονομίας, η περιουσία που έχει συγκεντρώσει ο Ίλον Μασκ ξεπερνά κατά περισσότερο από δύο φορές εκείνη που διέθετε ο Τζον Ντ. Ροκφέλερ όταν πέθανε το 1937. Όπως συνέβη και με τον ιδρυτή της Standard Oil, η κατοχή ενός τόσο τεράστιου πλούτου μεταφράζεται σε σημαντική οικονομική και πολιτική επιρροή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι ο Μασκ διέθεσε σχεδόν 300 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και άλλων Ρεπουμπλικανών υποψηφίων στις εκλογές του 2024, γεγονός που τον κατέστησε τον μεγαλύτερο χρηματοδότη της συγκεκριμένης εκλογικής αναμέτρησης.

Ωστόσο, το ποσό αυτό μοιάζει μικρό σε σύγκριση με την ταχύτητα με την οποία αυξάνεται η περιουσία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι η άνοδος της αξίας της SpaceX πρόσθεσε στην προσωπική του περιουσία περισσότερα από 200 φορές το συγκεκριμένο ποσό μέσα σε λίγες μόνο ώρες το πρωί της Τρίτης.

Microsoft και Amazon… δεύτερες και καταϊδρωμένες

Το εντυπωσιακό ντεμπούτο της SpaceX στο Χρηματιστήριο άλλαξε τόσο τα δεδομένα, που δύο άλλοι κολοσσοί, η Microsoft και η Αmazon – εταιρείες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν σχεδόν αξεπέραστες δυνάμεις της Wall Street – έμειναν πίσω.

Πού οφείλονται οι υψηλές αποτιμήσεις σε χρόνο ρεκόρ

Η αποτίμηση της SpaceX, η οποία υπερβαίνει τις 100 φορές τα έσοδά της κατά τους τελευταίους 12 μήνες, θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή και δύσκολα μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά κριτήρια. Ωστόσο, η εικόνα αυτή ενδέχεται να είναι εν μέρει παραπλανητική, καθώς ο περιορισμένος αριθμός μετοχών που κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά διατηρεί την προσφορά σε χαμηλά επίπεδα, ενισχύοντας τη ζήτηση και, κατ’ επέκταση, την αποτίμηση της εταιρείας.

Έτσι, ένας σημαντικός παράγοντας που αξιολογείται από τους αναλυτές είναι πως, παρά την εκρηκτική πορεία της μετοχής, η διασπορά της είναι εξαιρετικά χαμηλή, δηλαδή είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα τίτλων στην αγορά, πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι ακόμη και πολύ περιορισμένες εισροές κεφαλαίων μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες μεταβολές στην τιμή της μετοχής και άρα στην κεφαλαιοποίηση της εταιρείας.

Προς το παρόν, η χαμηλή διασπορά λειτουργεί σαν επιταχυντής της ανόδου, αφού η διαθέσιμη προσφορά μετοχών παραμένει περιορισμένη απέναντι σε μια εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση.

Επίσης, η χαμηλή διασπορά εξηγεί και το γιατί η SpaceX κατάφερε να φτάσει τόσο γρήγορα σε αποτιμήσεις που μέχρι πρότινος συναντούσε κανείς μόνο στους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή των μικροεπενδυτών, κάτι που εξαρχής ήταν στα σχέδια της εταιρείας, και έχει επίσης συμβάλει στην άνοδο της μετοχής της.

Σύμφωνα, δε, με τα στοιχεία από τις πρώτες ημέρες της διαπραγμάτευσης, οι μικρότεροι επενδυτές έσπευσαν να αποκτήσουν μετοχές με ρυθμό που σπάνια συναντάται στη Wall Street. Η ζήτηση ήταν τόσο έντονη ώστε οι αγορές των δύο πρώτων ημερών αντιστοιχούσαν σε όγκο συναλλαγών που υπό άλλες συνθήκες θα χρειαζόταν μια ολόκληρη εβδομάδα για να επιτευχθεί.

Οι «σύμμαχοι» της SpaceX

Βασικός σύμμαχος της εταιρείας του Μασκ είναι η αμερικανική κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό πως την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ προέτρεψε ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο να απορρίψει μια περιβαλλοντική αγωγή κατά των προσπαθειών της SpaceX στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, ο Μασκ πρότεινε τον Μπρένταν Καρ – που έχει αποδειχθεί φιλικός προς τα συμφέροντά του – να ηγηθεί της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), η οποία ρυθμίζει βασικές πτυχές των δορυφορικών δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, ισχυρός σύμμαχος της SpaceX είναι και η ίδια η γιγάντωσή της, στην οποία έχει παίξει μεγάλο ρόλο η εξαγορά της Cursor, μίας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες λογισμικού προγραμματισμού που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η συμφωνία αποτιμά τη συγκεκριμένη εταιρεία στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στον κλάδο της AI.

Η κίνηση αυτή στέλνει και ένα σαφές μήνυμα στην αγορά: η SpaceX δεν φιλοδοξεί να περιοριστεί στον διαστημικό τομέα και τις δορυφορικές επικοινωνίες, αλλά επιδιώκει να αποκτήσει ισχυρή παρουσία και σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές της επόμενης δεκαετίας.

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