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Γαλλία: Περιορισμοί στην κατανάλωση αλκοόλ λόγω… καύσωνα
Ειδήσεις
19:35 - 21 Ιουν 2026

Γαλλία: Περιορισμοί στην κατανάλωση αλκοόλ λόγω… καύσωνα

Reporter.gr Newsroom
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Οι γαλλικές αρχές επέβαλαν περιορισμούς στην κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους του κέντρου του Παρισιού, καθώς το έντονο κύμα καύσωνα που επηρεάζει πολλές ευρωπαϊκές χώρες συμπίπτει με τη «Γιορτή της Μουσικής» (Fête de la Musique), μία από τις σημαντικότερες υπαίθριες γιορτές της χώρας.  

Με απόφαση της αστυνομίας, από τις 8 το πρωί της Κυριακής απαγορεύεται η κατανάλωση ισχυρών αλκοολούχων ποτών σε τμήματα της περιοχής γύρω από το Canal Saint-Martin, συμπεριλαμβανομένων των Quai de Valmy και Quai de Jemmapes. Παράλληλα, από τη 1 το μεσημέρι τίθεται σε ισχύ απαγόρευση της πώλησης των ίδιων ποτών σε συσκευασία για κατανάλωση εκτός καταστήματος, ενώ εξαίρεση προβλέπεται μόνο για εστιατόρια και μπαρ που διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες.

Ανάλογοι περιορισμοί εφαρμόζονται και στις όχθες του Σηκουάνα. Από το πρωί της Κυριακής απαγορεύεται όχι μόνο η κατανάλωση, αλλά και η κατοχή ή μεταφορά αλκοολούχων ποτών σε εκτεταμένες παραποτάμιες περιοχές του Παρισιού, καθώς και στα νησιά Ιλ ντε λα Σιτέ και Ιλ Σεν Λουί.

Η Γαλλία φαίνεται να υιοθετεί αυστηρότερη στάση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες απέναντι στον καύσωνα. Την ίδια ώρα, στη Γερμανία οι μετεωρολογικές υπηρεσίες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς οι θερμοκρασίες φτάνουν έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού, η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους έχει συνδεθεί με περιστατικά παραβατικότητας, θορύβου και βίαιων συμπεριφορών. Οι αρχές επισημαίνουν ότι μέσα στο 2025 επιβλήθηκαν περισσότερα από 1.000 πρόστιμα για παραβιάσεις που σχετίζονταν με τους κανόνες κατανάλωσης αλκοόλ.

Παράλληλα, οι υγειονομικές υπηρεσίες τονίζουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια ακραίων θερμοκρασιών μπορεί να επιδεινώσει την αφυδάτωση και να δυσκολέψει τη φυσιολογική ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο θερμοπληξίας.

Τα μέτρα εφαρμόζονται σε μια περίοδο κατά την οποία σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας οι θερμοκρασίες προσεγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ασκώντας μεγάλη πίεση στις υπηρεσίες υγείας και πολιτικής προστασίας, αλλά και δημιουργώντας προβλήματα στη λειτουργία σχολείων και σιδηροδρομικών μεταφορών.

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