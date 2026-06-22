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ΑΑΔΕ: Απλοποιείται η χορήγηση δασμοφορολογικής απαλλαγής λόγω μεταφοράς συνήθους κατοικίας
Φορολογία
09:16 - 22 Ιουν 2026

ΑΑΔΕ: Απλοποιείται η χορήγηση δασμοφορολογικής απαλλαγής λόγω μεταφοράς συνήθους κατοικίας

Reporter.gr Newsroom
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Σε σημαντικές διευκρινίσεις και απλοποιήσεις για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών λόγω μετοικεσίας προχωρά η ΑΑΔΕ, διασφαλίζοντας την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των αιτημάτων και την περαιτέρω διευκόλυνση των πολιτών που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, με νέα εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Ε. 2027/2026) παρέχονται αναλυτικές κατευθύνσεις και ενδεικτικά παραδείγματα προς τις τελωνειακές αρχές, ρυθμίζοντας καίρια ζητήματα που απασχολούσαν διαχρονικά τους ενδιαφερόμενους και για την εφαρμογή του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (αρ. 157 ν. 5222/2025).

Συγκεκριμένα με τη νέα εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής:

  • Μεταχείριση μέσων μεταφοράς: Παρέχονται σαφείς οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εξάμηνης χρήσης των οχημάτων και των λοιπών μέσων μεταφοράς από τους μετοικούντες, καθώς και για τη διαδικασία ταξινόμησής τους στην Ελλάδα.
  • Απαλλαγή ανά φυσικό πρόσωπο: Η απαλλαγή χορηγείται πλέον ξεχωριστά σε κάθε φυσικό πρόσωπο και όχι συνολικά ανά οικογένεια, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
  • Προσδιορισμός «Συνήθους Κατοικίας»: Εισάγονται σαφή κριτήρια με έμφαση στο «μόνιμο κέντρο συμφερόντων» του προσώπου (προσωπικοί και επαγγελματικοί δεσμοί), ώστε να αποφεύγονται οι παρερμηνείες.
  • Υπάλληλοι με απόσπαση/υπηρεσιακή αποστολή: Αποσαφηνίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που υπηρέτησαν στο εξωτερικό μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις περί μετοικεσίας.

Η επικαιροποίηση των οδηγιών στοχεύει στην πλήρη εναρμόνιση της διοίκησης με τις ανάγκες των πολιτών που επαναπατρίζονται, παρέχοντας σημαντικά οφέλη:

  • Ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια στις συναλλαγές με τα τελωνεία.
  • Ενιαία αντιμετώπιση όλων των αιτημάτων από τις αρμόδιες αρχές, με τη βοήθεια πρακτικών παραδειγμάτων.
  • Ταχύτητα και μείωση της γραφειοκρατίας για τους δικαιούχους.

Επισημαίνεται ότι με την έναρξη ισχύος της νέας εγκυκλίου καταργούνται όλες οι προηγούμενες σχετικές οδηγίες, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο, σύγχρονο και επικαιροποιημένο πλαίσιο αναφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.
  • Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Ιδιώτες > Μετοικούντες.
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