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Αλεξανδρούπολη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Καβησό Φερών
Ειδήσεις
18:15 - 21 Ιουν 2026

Αλεξανδρούπολη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Καβησό Φερών

Reporter.gr Newsroom
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Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καβησός Φερών, στον δήμο Αλεξανδρούπολης, τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση και τον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.  

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και επτά πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος συνέδραμαν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποίησαν διαδοχικές ρίψεις νερού, συμβάλλοντας καθοριστικά στον περιορισμό της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία υποστήριξαν το έργο της κατάσβεσης και διευκόλυναν τις επιχειρήσεις στο πεδίο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικίες ή άλλες σημαντικές υποδομές της περιοχής, ενώ η ταχεία ανταπόκριση των δυνάμεων πυρόσβεσης απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς σε μεγαλύτερη έκταση.

Την ίδια ώρα, στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/06/2026 - 17:50
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