Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Αριστείδης Μανωλάκος
Ειδήσεις
11:20 - 13 Φεβ 2026

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Αριστείδης Μανωλάκος

Reporter.gr Newsroom
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με βαθιά οδύνη ανακοινώνει ότι ο κορυφαίος δημοσιογράφος και πρώην Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Αριστείδης Μανωλάκος έφυγε από τη ζωή σήμερα, σε ηλικία 88 ετών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

«Ο Αριστείδης Μανωλάκος γεννήθηκε στον Ασωπό Λακωνίας, το 1938. Έπειτα από την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο Μολάων, σπούδασε στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη δημοσιογραφική του πορεία ξεκίνησε το 1963 στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», συνεχίζοντας στο «ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» στο ελεύθερο ρεπορτάζ. Το 1974 ξεκίνησε την απασχόλησή του ως πολιτικός συντάκτης στην ιστορική εφημερίδα της Αριστεράς «Η ΑΥΓΗ», στην οποία διετέλεσε, μετέπειτα, διευθυντικό στέλεχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Λαμπρή υπήρξε, επίσης, η πορεία του στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», όπου καθιερώθηκε ως κορυφαίος αρθρογράφος και πολιτικός αναλυτής. Μετά το κλείσιμο της Ελευθεροτυπίας, αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της νεοσύστατης, τότε, «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ». Η για δεκαετίες αρθρογραφία και οι αναλύσεις του αείμνηστου Προέδρου επηρέασαν καθοριστικά την πολιτική ζωή της χώρας, καθώς οι απόψεις και η κριτική του δημιουργούσαν προβληματισμό και λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη.

Πέρα από διαπρεπής, ευρυμαθής και έγκριτος δημοσιογράφος, ο Αριστείδης Μανωλάκος υπήρξε ακάματος και ακηδεμόνευτος μαχητής του συνδικαλιστικού κινήματος. Ένας διανοούμενος της Αριστεράς με απαράμιλλη πολιτική σκέψη και δράση που συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του εγχώριου πολιτικού σκηνικού και στην κατεύθυνση των πραγμάτων. Υπηρέτησε τα ιδανικά του με πίστη και γενναιότητα, εξορίστηκε και φυλακίστηκε αλλά δεν λύγισε ποτέ. Με φωνή σταθερή, η δημοσιογραφική του πένα υπήρξε πάντα αντικειμενική και ποτέ δέσμια παρασκηνιακών πιέσεων, ενώ, η έντονη συνδικαλιστική δραστηριότητα και προσφορά αποτέλεσε μονόδρομο για εκείνον. Διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και μέλος τριών ακόμη Διοικητικών Συμβουλίων, πάντοτε με εύστοχες παρεμβάσεις και καίριες αποφάσεις, οι οποίες συνετέλεσαν καθοριστικά στην προάσπιση και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας. Ενδεικτικά σημειώνουμε για την πολύτιμη προσφορά του στην ΕΣΗΕΑ ότι, επί προεδρίας του, πραγματοποιήθηκε το μεγάλο άνοιγμα της Ένωσης στους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, που έως τότε ήταν αποκλεισμένοι από το σωματείο τους. Επίσης, αγοράστηκε ο δεύτερος όροφος του κτηρίου στην Ακαδημίας, ιδρύθηκε το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ και αγοράστηκε το κτήριο της οδού Ζαΐμη. Μέχρι το τέλος του βίου του, παρέμεινε ενεργός και δραστήριος, ένας πυλώνας μεταλαμπάδευσης γνώσης και εμπειρίας στους νεότερους και ένας σεμνός υπηρέτης της δημοσιογραφίας και της διανόησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και σύσσωμος ο κλάδος συλλυπείται βαθύτατα τους οικείους του και αποχαιρετά τον αγωνιστή δημοσιογράφο, τον στοχαστή, τον άνθρωπο Αριστείδη Μανωλάκο. Το έντονο αποτύπωμα που άφησε στην πολιτική ζωή του τόπου καθώς και η προσφορά του στον συνδικαλισμό δίκαια τον κατατάσσουν στις μεγάλες μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η πολιτική κηδεία του Αριστείδη Μανωλάκου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, στις 11:30, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών».

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

