Λιμάνια: «Σήμα» για καθολική θεσμοθέτηση ενιαίου κανονισμού ασφαλούς ρυμούλκησης
Ναυτιλία
10:49 - 13 Φεβ 2026

Λιμάνια: «Σήμα» για καθολική θεσμοθέτηση ενιαίου κανονισμού ασφαλούς ρυμούλκησης

Γιώργος Αλεξάκης
Την ανάγκη για καθολική θεσμοθέτηση ενιαίου κανονισμού ασφαλούς ρυμούλκησης σε κάθε λιμάνι της χώρας επισημαίνουν ναυτιλιακοί παράγοντες με αιχμή περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε λιμένες που δεν έχουν ενσωματώσει στους κανονισμούς τους το επικαιροποιημένο θεσμικό πλαίσιο.

Πιλότοι, πληρώματα ρυμουλκών και λιμενικές αρχές, με βάση αναφορές, καταγράφουν περιπτώσεις όπου η είσοδος πλοίων με ταχύτητες ασύμβατες με τις συνθήκες συγκεκριμένων λιμένων δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και σε μεγάλο λιμάνι της χώρας, οι διαδικασίες ρυμούλκησης βασίζονται σε πρακτικές και εμπειρικές προσεγγίσεις. Κι αυτό γιατί, όπως αναφέρεται, απουσιάζει ένα σαφές, θεσμοθετημένο και οριζόντια εφαρμοζόμενο πλαίσιο που να δεσμεύει όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο Πειραιάς

Μάλιστα οι ίδιοι παράγοντες τονίζουν ότι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, με τον υψηλότερο όγκο εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης και με ιδιαίτερα σύνθετες επιχειρησιακές απαιτήσεις, δεν διαθέτει ακόμη ολοκληρωμένο κανονισμό ασφαλούς ρυμούλκησης. Κάτι που γεννά ερωτήματα καθώς η απουσία σαφών κανόνων αυξάνει τον επιχειρησιακό κίνδυνο, εκθέτει ανθρώπινες ζωές, δημιουργεί νομική και λειτουργική ασάφεια για πλοιάρχους, πιλότους, ρυμουλκά και λιμενικές αρχές και μεταθέτει την ευθύνη από το σύστημα στον άνθρωπο.

Μοχλός ανάπτυξης

Να σημειωθεί ότι πέρυσι τον Ιούνιο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών – Ναυαγοσωστικών – Αντιρρυπαντικών, Παύλος Ξηραδάκης στο 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών – Ναυαγοσωστικών – Αντιρρυπαντικών, που πραγματοποιήθηκε στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ, ανέφερε ότι μετά την παρέλευση σχεδόν 2 ετών από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, υπάρχει σημαντική αναβάθμιση των δεικτών ασφάλειας σε λιμάνια όπου έχει εφαρμοστεί. Όπως είπε, «κανένα λιμάνι δεν έμεινε χωρίς ρυμουλκά, δεν υπήρξε ούτε ένα πλοίο που να μην εξυπηρετήθηκε, από τα περίπου 12.000 πλοία που προσέγγισαν το 2024 στα ελληνικά λιμάνια, ενώ 44 σύγχρονα ρυμουλκά προστέθηκαν στον στόλο εκ των οποίων 11 είναι νεότευκτα με το πιο προηγμένο σύστημα πρόωσης».

Επίσης, ο ίδιος πρόσθεσε ότι μέχρι το 2035 αναμένεται σε συνεργασία και με τα ελληνικά ναυπηγεία να ανανεωθεί το 61% του υφιστάμενου στόλου ρυμουλκών μια συνολική επένδυση ύψους 600 εκατ. ευρώ. Κάτι ανάλογο δε, ανέφερε και κατά τη βράβευσή του από το ΕΒΕΠ, στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στα μέσα Ιανουαρίου.

Στο δε, συνέδριο, ο κ. Ξηραδάκης τόνισε ότι «πετύχαμε να έχουμε σύγχρονα ρυμουλκά στα περιφερειακά λιμάνια, όπως στην Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο, Αλεξανδρούπολη και όχι μόνο στα μεγάλα λιμάνια όπως στο Πειραιά και την Θεσσαλονίκη. Συμπλήρωσε ακόμη ότι «έχουμε ρυμουλκά με ισχυρά συστήματα πυρόσβεσης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σε όλη την επικράτεια για την άμεση κατάσβεση πυρκαγιών σε πλοία, εγκαταστάσεις αλλά και σε παράκτιες περιοχές. Πλέον ο στόλος των ρυμουλκών έχει αδιαμφισβήτητα ισχυρότερη πυροσβεστική δυνατότητα από τον στόλο της κρατικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και καλό θα ήταν να συζητήσουμε άμεσα την ένταξη του στο πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας».

Πάντως, με αιχμή τη λειτουργία του πρώτου λιμανιού της χώρας παράγοντες του κλάδου Ρυμουλκών αναφέρουν ότι απαιτείται μια συγκροτημένη θεσμική διαδικασίας για τη διαμόρφωση και υιοθέτηση:

  • ενιαίου, σύγχρονου και δεσμευτικού κανονισμού ρυμούλκησης στο λιμάνι του Πειραιά,
  • με σαφή όρια ταχυτήτων,
  • ξεκάθαρο καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ πλοιάρχου, πιλότου και ρυμουλκών,
  • πρότυπα εναρμονισμένα με τις βέλτιστες πρακτικές μεγάλων ευρωπαϊκών λιμένων.

Η επεξεργασία ενός τέτοιου κανονισμού μπορεί και πρέπει, όπως αναφέρεται, να γίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τις λιμενικές αρχές, τους πιλότους και τους επαγγελματίες της ρυμούλκησης, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η λειτουργικότητα όσο και η αποδοχή του στην πράξη.

