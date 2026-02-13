Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα ύψους €199.000 και κατάσχεση 15.009 απομιμητικών σε ελέγχους της ΔΙΜΕΑ
12:30 - 13 Φεβ 2026

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα ύψους €199.000 και κατάσχεση 15.009 απομιμητικών σε ελέγχους της ΔΙΜΕΑ

Reporter.gr Newsroom
Σχεδόν 200.000 ευρώ σε διοικητικά πρόστιμα επέβαλε η Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), που υπάγεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, στο πλαίσιο εκτεταμένων ελέγχων που διενεργήθηκαν από τις 10 έως τις 12 Φεβρουαρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, τα μικτά κλιμάκια ελέγχου προχώρησαν στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 199.000 ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών προϊόντων, βάσει του Ν. 4712/2020, καθώς και για παραβιάσεις των κανόνων που διέπουν την εμπορία και διακίνηση αγαθών και υπηρεσιιών, σύμφωνα με την Υ.Α. 91354/2017.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εντοπίστηκαν 15.009 τεμάχια απομιμητικών ειδών, τα οποία κατασχέθηκαν και στη συνέχεια καταστράφηκαν. Πρόκειται για προϊόντα όπως ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, παιχνίδια και κοσμήματα, που βρέθηκαν αποθηκευμένα σε μεγάλους χώρους στην ευρύτερη περιοχή. Οι διαπιστωθείσες παραβάσεις οδήγησαν άμεσα στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, με το συνολικό ύψος των προστίμων να συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, και συγκεκριμένα με την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛΥΤ) και την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, σημαντική ήταν η συνδρομή της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία συνέβαλε στην καταστροφή των κατασχεμένων προϊόντων.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της ΔΙ.Μ.Ε.Α., οι έλεγχοι συνεχίζονται με αυξημένη ένταση σε ολόκληρη τη χώρα, με βασική επιδίωξη τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών και την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, τονίζοντας ότι σε περιπτώσεις αντίστοιχων παραβάσεων οι κυρώσεις θα επιβάλλονται άμεσα και με αυστηρότητα.

