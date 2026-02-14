Αττική Οδός: Κλειστό το τμήμα «Ελευσίνα – Αιγάλεω» λόγω συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων» μέχρι 16/2
Ειδήσεις
20:55 - 14 Φεβ 2026

Αττική Οδός: Κλειστό το τμήμα «Ελευσίνα – Αιγάλεω» λόγω συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων» μέχρι 16/2

Reporter.gr Newsroom
Κλειστή θα παραμείνει έως τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου η Αττική Οδός, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από την Ελευσίνα έως το Αιγάλεω, λόγω έκτακτων εργασιών συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».

Κλειστοί θα παραμείνουν έως τότε οι κλάδοι εισόδου από τους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω.

Η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο θα διεξάγεται μέσω Λεωφόρου Αθηνών, Κηφισού (προς Λαμία) και στη συνέχεια από τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σήμανση.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Σε συνέχεια του χτεσινού Δελτίου Τύπου Γ.Α.Δ.Α. αναφορικά με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, λόγω της παράτασης των έκτακτων εργασιών συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων», ο ολικός αποκλεισμός των κάτωθι κλάδων εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, θα συνεχιστεί έως και την 06.00’ ώρα της 16-2-2026, ως εξής:

Μάνδρας (κόμβος 1).

Μαγούλας (κόμβος 2).

Ασπρόπυργου (κόμβος 4).

Αιγάλεω (κόμβος 5).

Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.

Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).

Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.»

Τελευταία τροποποίηση στις 14/02/2026 - 21:04
Πολιτική
22/05/2026 - 15:10

Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές: Πρόκειται για ζήτημα που αγγίζει την εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας

22/05/2026 - 15:02

Πόση μπάλα ξέρουν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα; - H απόλυτη προθέρμανση πριν το Παγκόσμιο με τη σειρά επεισοδίων «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr (vid.)

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:57

Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο - Το σχέδιο της κυβέρνησης για το φετινό καλοκαίρι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/05/2026 - 14:54

Επιστρέφει το Citroen 2CV

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/05/2026 - 14:51

ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Σήμερα (22/5) τα οριστικά αποτελέσματα για 300.000 δικαιούχους

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: Αναστέλλεται η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:37

«Καταιγίδα» Εξοπλισμών στο ΝΑΤΟ: Εκατοντάδες δισ. στην άμυνα και 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:34

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Πολιτική
22/05/2026 - 14:24

Κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Καρυστιανού

Πολιτική
22/05/2026 - 14:12

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης

Νομίσματα
22/05/2026 - 14:06

Bitcoin: Σταθεροποίηση γύρω από τα $77.000 – Ρευστοποιήσεις και μάκρο διαμορφώνουν το κλίμα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:03

Εσθονία: Κατηγορίες κατά της Ρωσίας για καθοδήγηση drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 14:01

Το ίδρυμα «Τάκης Ηλιόπουλος» ανοίγει τις πύλες του – Το όραμα και οι πρώτες δράσεις

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 13:59

Το μόνο τηλεφώνημα που θα είχε νόημα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 13:59

Αl Arabiya: Σε τελική φάση το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν – Τι προβλέπει

Εργασιακά
22/05/2026 - 13:48

Παναττική Συγκέντρωση από τους συνταξιούχους της Εμπορικής Τράπεζας - Οι διεκδικήσεις τους

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 13:47

Πόσο σοβαρή είναι η απειλή έντασης στο Αιγαίο;

Οικονομία
22/05/2026 - 13:38

Νέα έκδοση εξάμηνων εντόκων ύψους €400 εκατ.– Στις 27 Μαΐου η δημοπρασία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 13:36

ΕΛΚΕΘΕ για προέλευση οσμής: Δεν προκύπτει εκτεταμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής του Σαρωνικού

Πολιτική
22/05/2026 - 13:29

Αβραμόπουλος: Η Ελλάδα διαθέτει μέσα αντίδρασης αν κλιμακώσει η Τουρκία

Εμπορεύματα
22/05/2026 - 13:17

Σε ανοδική τροχιά οι τιμές πετρελαίου εν μέσω αντικρουόμενων μηνυμάτων στο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
22/05/2026 - 13:00

ΕΚΤ: Οι αγορές «βλέπουν» νέες αυξήσεις επιτοκίων – Δέχεται εισηγήσεις για να μην τις κάνει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 12:58

Βρετανία: «Βουτιά» 1,3% στις λιανικές πωλήσεις Απριλίου

Υγεία
22/05/2026 - 12:58

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση πώλησης ξηρού άνθους κάνναβης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
22/05/2026 - 12:44

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος – Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου

Πολιτική
22/05/2026 - 12:39

Γεωργιάδης για «φακελάκια»: Θα είμαι απολύτως αμείλικτος απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές

Οικονομία
22/05/2026 - 12:37

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €17.117,8 εκατ. ο τζίρος στο λιανεμπόριο το α' τρίμηνο – Αύξηση 3,2%

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 12:32

Υποκλοπές: «Η κυβέρνηση δεν θέλει ενόψει εκλογών αυτή την εκκρεμοδικία»

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/05/2026 - 12:30

Ισχυρή άνοδος στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ για το πρώτο τετράμηνο του 2026

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/05/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 4,1% του δείκτη τιμών υλικών κατασκευής τον Απρίλιο

