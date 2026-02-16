Στο μικροσκόπιο οι άδειες πυρασφάλειας του ιδιοκτήτη της Βιολάντα: Έλεγχοι σε όλα τα εργοστάσια του

Ο επιχειρηματίας έχει κληθεί να παρουσιαστεί την Τρίτη (17/02) ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί, ενώ αναμένεται να καταθέσει και απολογητικό υπόμνημα. Παράλληλα, κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας διενεργούν τη Δευτέρα έλεγχο πυρασφάλειας σε ακόμη ένα εργοστάσιο του ίδιου επιχειρηματία, το οποίο λειτουργεί με διαφορετικό ΑΦΜ.

Την Κυριακή, μετά από καταγγελία πολίτη για την ύπαρξη σκάμματος στον χώρο, ενημερώθηκε η αστυνομία και, κατόπιν εντολής εισαγγελέα, οι εργασίες διακόπηκαν.

Επιπλέον, προγραμματίζεται αντίστοιχος έλεγχος και στο εργοστάσιο που βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης, ώστε οι εισαγγελικές αρχές να αποκτήσουν σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το καθεστώς των αδειών πυρασφάλειας στις υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες του ίδιου προσώπου.

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, καθώς η προανακριτική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και η σχετική δικογραφία βρίσκεται ήδη στα χέρια της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Τρικάλων, Ευτυχίας Μελετοπούλου. Η εισαγγελέας θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα της έρευνας, καθώς και ποια επιπλέον πρόσωπα θα κληθούν να καταθέσουν, προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης.

Το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί και για αυτό το λόγο συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας, ο οποίος παραμένει προσωρινά κρατούμενος μέχρι να απολογηθεί.