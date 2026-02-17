Έλαβε προθεσμία ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» για αύριο, Τετάρτη (18/2)

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» συνελήφθη εκ νέου καθώς η κατηγορία εις βάρος του για την φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες αναβαθμίστηκε σε βαθμό κακουργήματος.
Όπως αναμενόταν, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο (Τετάρτη, 18/2) στη μία το μεσημέρι.
Σημειώνεται ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο Τρικάλων βρέθηκαν εργαζόμενοι της επιχείρησης, ως ένδειξη συμπαράστασης.
Προσωρινό «λουκέτο» και στο δεύτερο εργοστάσιο
Στο μεταξύ, με απόφαση της Περιφέρειας, αναστέλλεται η λειτουργία και του δευτέρου εργοστασίου του επιχειρηματία στη Λάρισα. Πρόκειται για τη βιομηχανία «Vitafree» που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρικάλων-Λάρισας.
Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται: «Κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας».
