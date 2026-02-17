ΕΕ: «Πράσινο φως» για 16 εθνικά σχέδια άμυνας – Εγκρίθηκε και το ελληνικό στο πλαίσιο του SAFE
Πολιτική
14:09 - 17 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε επισήμως 16 από τα 19 εθνικά σχέδια που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο του νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού SAFE (Security Action for Europe), ο οποίος στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, κατά τη συνεδρίαση του Ecofin οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ έδωσαν το τελικό «οκ» σε οκτώ εθνικά σχέδια, ανάμεσά τους και της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν τα σχέδια της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Σλοβακίας και της Φινλανδίας, συνολικού ύψους 74 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό από τα 150 δισ. ευρώ που προβλέπεται να διατεθούν στα κράτη-μέλη μέσω δανεισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE.

