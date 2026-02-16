Δολοφονία στις φυλακές Δομοκού: Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση αντιμετωπίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον Έλληνα κρατούμενο Αντώνη Παπαδάτο, μέσα σε χώρο του αρχιφυλακείου στις Φυλακές Δομοκού, το απόγευμα της Κυριακής (15/2). Το περιστατικό σημειώθηκε παρουσία του αρχιφύλακα, καθώς και του επίσης βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, ο κατηγορούμενος πυροβόλησε συνολικά τρεις φορές εναντίον του Παπαδάτου, με δύο από τις σφαίρες να τον βρίσκουν στο κεφάλι.

Όσοι βρίσκονταν στον χώρο υποστηρίζουν ότι είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του θύματος και του αρχιφύλακα, με αφορμή μεταγωγή που φέρεται να είχε επιβληθεί στον Παπαδάτο. Κατά τον ισχυρισμό τους, ο κρατούμενος επιχείρησε να τραβήξει όπλο, ωστόσο ο Βούλγαρος τον πρόλαβε, του το απέσπασε και τον πυροβόλησε.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με προσοχή αυτή την εκδοχή, διερευνώντας εάν τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν όπως περιγράφονται ή αν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Ο κατηγορούμενος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον Μακρή το 2018 στη Βούλα και φέρεται να είναι γνωστός στις αρχές ως πρόσωπο με δράση στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Παράλληλα, ερευνάται πώς το όπλο βρέθηκε εντός των φυλακών, καθώς και υπό ποιες συνθήκες οι τρεις κρατούμενοι βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται στα κελιά τους.

Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάποια επιπλέον εμπλοκή του αρχιφύλακα ή του Αλκέτ Ριζάι πέραν της παρουσίας τους στον χώρο, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν διαθέτει σύστημα καμερών.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.