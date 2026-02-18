Ελεύθεροι οι 38 συλληφθέντες από την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ

Οι 38 νεαροί που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης τα μεσάνυχτα στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και στις γύρω περιοχές αφέθηκαν ελεύθεροι από το αυτόφωρο.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο παραπέμφθηκαν για να δικαστούν, ανέβαλε την υπόθεση για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, λόγω της απουσίας των μαρτύρων-αστυνομικών. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησής τους. Όλοι οι συλληφθέντες δήλωσαν φοιτητές.

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ όσοι αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν αντιμετωπίζουν επιπλέον δίωξη για απείθεια.

Εξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, είχαν συγκεντρωθεί άτομα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους συλληφθέντες.