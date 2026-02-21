Τραγωδία ανοιχτά των Καλών Λιμένων: Τρεις νεκροί – 87 άτομα διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλοί Λιμένες.

Κατά την πρώτη επιχείρηση, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά περισυνέλεξε 20 αλλοδαπούς που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, πλοίο της Frontex ανέσυρε τρεις σορούς από τη θάλασσα. Οι έρευνες συνεχίζονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών.

Σε δεύτερο περιστατικό, 13 ναυτικά μίλια νότια της ίδιας περιοχής, πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης από το ΕΚΣΕΔ σε συνεργασία με τη Frontex, κατά την οποία εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 67 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος. Και αυτοί μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι.

Συνολικά, από τα δύο περιστατικά έχουν διασωθεί 87 άτομα, ενώ οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται.