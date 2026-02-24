e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία το νέο Υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ
15:00 - 24 Φεβ 2026

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία το νέο Υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ

Reporter.gr Newsroom
Από σήμερα, Τρίτη (24/2), τίθεται σε λειτουργία το αναβαθμισμένο Υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, το οποίο ενσωματώνει νέες και βελτιωμένες ψηφιακές δυνατότητες.

Μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, οι ασφαλισμένοι που αμείβονται με εργόσημο ΟΓΑ μπορούν πλέον:

  • Να έχουν συνολική εικόνα των εργοσήμων που έχουν εκδοθεί και εξαργυρωθεί, καθώς και του ασφαλιστικού χρόνου που αντιστοιχεί σε αυτά.

  • Να ενημερώνονται αναλυτικά για τα αποτελέσματα της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών τους εισφορών.

  • Να λαμβάνουν εξατομικευμένες ειδοποιήσεις για ζητήματα που αφορούν την ασφάλισή τους.

Η αναβάθμιση στοχεύει στη διευκόλυνση των ασφαλισμένων, προσφέροντας μεγαλύτερη διαφάνεια και άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφαλιστική τους κατάσταση.

