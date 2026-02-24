e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία το νέο Υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ

Από σήμερα, Τρίτη (24/2), τίθεται σε λειτουργία το αναβαθμισμένο Υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, το οποίο ενσωματώνει νέες και βελτιωμένες ψηφιακές δυνατότητες.

Μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, οι ασφαλισμένοι που αμείβονται με εργόσημο ΟΓΑ μπορούν πλέον:

Να έχουν συνολική εικόνα των εργοσήμων που έχουν εκδοθεί και εξαργυρωθεί, καθώς και του ασφαλιστικού χρόνου που αντιστοιχεί σε αυτά.

Να ενημερώνονται αναλυτικά για τα αποτελέσματα της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Να λαμβάνουν εξατομικευμένες ειδοποιήσεις για ζητήματα που αφορούν την ασφάλισή τους.

Η αναβάθμιση στοχεύει στη διευκόλυνση των ασφαλισμένων, προσφέροντας μεγαλύτερη διαφάνεια και άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφαλιστική τους κατάσταση.