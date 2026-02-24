Ρεκόρ εσόδων στον τουρισμό το 2025 - Ήρθαν σχεδόν 38 εκατομμύρια τουρίστες - Αυξήθηκε η μέση δαπάνη
Οικονομία
14:50 - 24 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Τα επίσημα στοιχεία της ΤτΕ που ανακοινώθηκαν την Τρίτη (24/2) πιστοποιούν το νέο ρεκόρ εσόδων για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά και την αύξηση του αριθμού των τουριστών που ήρθαν για διακοπές στη χώρα μας.   Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 3,8% το 2025.

Θυμίζουμε πως για το σύνολο του 2025 τα τουριστικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 23,63 δισ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση κατά 9,4% σε σχέση με το 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 21,6 δισ. ευρώ.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Δεκέμβριο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 313,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 170,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αυξημένο κατά 83,5%. Ειδικότερα, άνοδο κατά 33,0% κατέγραψαν τον Δεκέμβριο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 623,0 εκατ. ευρώ, έναντι 468,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ άνοδος κατά 4,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Δεκέμβριος 2025: 309,9 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2024: 297,9 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 49,0%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 10,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 8,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 75,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Κατά το έτος 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 20.255,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 18.787,0 εκατ. ευρώ το 2024. Αύξηση κατά 2.033,7 εκατ. ευρώ ή 9,4% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 23.626,0 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 565,5 εκατ. ευρώ ή 20,2% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.370,8 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 5,6%, αλλά και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 3,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 59,9% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 89,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Δεκέμβριο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 33,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 10,9% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 295,1 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 63,3% (Δεκέμβριος 2025: 322,4 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2024: 197,4 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 154,3% (Δεκέμβριος 2025: 82,9 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2024: 32,6 εκατ. ευρώ) ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 9,1% και διαμορφώθηκαν στα 212,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 10,0% και διαμορφώθηκαν στα 60,3 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Γαλλία επίσης μειώθηκαν κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν στα 15,9 εκατ. ευρώ, ενώ άνοδο κατά 59,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 31,4 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, αυξημένες κατά 176,0% ήταν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 83,8 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν κατά 6,1% και διαμορφώθηκαν στα 55,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, δεν σημειώθηκαν εισπράξεις από τη Ρωσία.

Κατά το έτος 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024 και διαμορφώθηκαν στα 23.626,0 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.695,9 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 14,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.890,9 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9.853,9 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 4,0%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 14,1% και διαμορφώθηκαν στα 2.842,0 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 2,2% και διαμορφώθηκαν στα 3.784,0 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 5,9% στα 1.333,7 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 5,1% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.287,6 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 18,5% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.744,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,5% στα 1.717,8 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία διαμορφώθηκαν στα 23,8 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Δεκέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε σε 1.315,0 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 49,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 34,9% έναντι του Δεκεμβρίου του 2024, ενώ και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 80,5%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ‑27 κατά 61,7% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 36,6%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 22,8% και διαμορφώθηκε σε 411,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 190,9% σε 293,7 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 85,1% σε 136,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 14,2% σε 36,0 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 83,5% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 59,4 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 117,9% και διαμορφώθηκε σε 117,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 8,7% σε 60,9 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, δεν σημειώθηκε ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία.

Κατά το έτος 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,6% και διαμορφώθηκε σε 37.981,1 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 35.951,4 χιλ. ταξιδιωτών το 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 5,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 6,9%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 22.414,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 2,8% σε σύγκριση με το 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,0% σε 15.566,4 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 7,1%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 5,7%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 10,2% και διαμορφώθηκε σε 5.951,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,5% σε 1.983,4 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 8,6% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.200,5 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 7,6% και διαμορφώθηκε σε 4.893,1 χιλ. ταξιδιώτες. Αυξημένη κατά 0,2% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.550,8 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία διαμορφώθηκε σε 21,5 χιλ. ταξιδιώτες.

