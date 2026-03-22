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Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι τις 27 Μαρτίου
Εργασιακά
17:51 - 22 Μαρ 2026

Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι τις 27 Μαρτίου

Reporter.gr Newsroom
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Το ποσό των 2.474.479.875,73 ευρώ πρόκειται να διανεμηθεί σε συνολικά 4.302.450 δικαιούχους κατά το διάστημα από 23 έως 27 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναλυτικά, από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπεται ότι στις 26 και 27 Μαρτίου θα καταβληθούν 2.417.419.875,73 ευρώ σε 4.248.500 συνταξιούχους, που αφορούν κύριες και επικουρικές συντάξεις. Παράλληλα, στο διάστημα 23 έως 27 Μαρτίου θα διατεθούν επιπλέον 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους, στο πλαίσιο καταβολής εφάπαξ παροχών μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Από την πλευρά της ΔΥΠΑ, οι πληρωμές περιλαμβάνουν 22.000.000 ευρώ προς 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές ενισχύσεις, 1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, καθώς και 17.000.000 ευρώ σε 16.000 άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης με επιδότηση. Επιπλέον, θα καταβληθούν 60.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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