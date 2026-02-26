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Έβρος: Συναγερμός για νέες πλημμύρες το επόμενο 48ωρο – Τουλάχιστον 150.000 στρέμματα έγιναν λίμνη
Ειδήσεις
22:40 - 26 Φεβ 2026

Έβρος: Συναγερμός για νέες πλημμύρες το επόμενο 48ωρο – Τουλάχιστον 150.000 στρέμματα έγιναν λίμνη

Reporter.gr Newsroom
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Ακόμη μία δύσκολη νύχτα βίωσαν την Τετάρτη (25/2) οι κάτοικοι στα Λάβαρα Έβρου, παραμένοντας σε διαρκή επιφυλακή εξαιτίας του κινδύνου περαιτέρω ανόδου της στάθμης των υδάτων και πιθανής εισροής τους σε κατοικημένες ζώνες.  

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, με το Διδυμότειχο και το Σουφλί, καθώς και νοτιότερες περιοχές του νομού, να δέχονται ιδιαίτερη πίεση, ενώ η στάθμη σε Πέταλο Έβρου, Πύθιο Έβρου και Τυχερό Έβρου εμφανίζεται αισθητά αυξημένη.

Εν τω μεταξύ, οι εικόνες από τη Μάνδρα Έβρου, τα Λάβαρα, το Αμόριο Έβρου και το Διδυμότειχο καταδεικνύουν την έκταση της καταστροφής, με μεγάλες ζημιές σε αγροτικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά και σε τμήματα οικισμών που παραμένουν κάτω από το νερό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgp1fs85zmqh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Δαρούση, σήμερα, Πέμπτη (26/2), ξεκίνησε και η υπερχείλιση αναχωμάτων στο Τυχερό, στην περιοχή Σπάζμα.

Για ακόμη ένα εικοσιτετράωρο, όλοι οι αρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προχωρώντας σε διαρκείς παρεμβάσεις οχύρωσης και ενίσχυσης ευάλωτων σημείων, με βασικό στόχο να αποτραπεί η διείσδυση των υδάτων στους οικισμούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgowg7r1j8qh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στην ευρύτερη περιοχή έξω από τα Λάβαρα, η στάθμη έχει φτάσει έως και τα επτά μέτρα, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Για τον λόγο αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον βόρειο κόμβο, ενώ όλες οι προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών επικεντρώνονται στην αποτροπή εισόδου των νερών στο χωριό.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η απειλή θα παραμείνει τουλάχιστον έως τις 28 Φεβρουαρίου, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος της πλημμυρικής πίεσης και να ξεκινήσει η σταδιακή εκτόνωση των υδάτων προς τη θάλασσα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgovg5iwshrt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει παρατείνει το «Red Code», δηλαδή το ανώτατο επίπεδο κινητοποίησης, για τον Έβρο, καθώς η έκταση των πλημμυρών και η συνεχιζόμενη πίεση αξιολογούνται ως υψηλού κινδύνου για νέα φαινόμενα.

Μοναδική ενθαρρυντική ένδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι ποσότητες υδάτων που εισρέουν στην Ελλάδα από τη γειτονική Βουλγαρία παρουσιάζουν μείωση.

Παρά ταύτα, οι πλημμυρισμένες εκτάσεις εκτιμάται ότι ανέρχονται συνολικά σε περίπου 150.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 85.000 είναι καλλιεργημένα ή καλλιεργήσιμα, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ. Αντίστοιχα στοιχεία για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις προκύπτουν και από τα δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος Copernicus.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgoujpb2v415?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Την ίδια ώρα, η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολη ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στο 14ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λουτρού – Δαδιάς, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της διασταύρωσης Πυλαίας από τη νότια πλευρά και μέσω της διασταύρωσης Δαδιάς από τη βόρεια, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgou106g5555?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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