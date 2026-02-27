Υποκλοπές: Ο Ανδρουλάκης ζήτησε Εξεταστική – Ο Μητσοτάκης πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα

Από το σημερινό (27/2) κοινοβουλευτικό μπρα ντε φερ μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ για το ενεργειακό κόστος, δεν έλειψαν και οι αναφορές στη δικαστική απόφαση της Πέμπτης (26/2) για τις υποκλοπές, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί εκ νέου την κυβέρνηση για ενορχήστρωση οργανωμένου παρακρατικού μηχανισμού.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «ιστορική δικαστική απόφαση», η οποία δικαιώνει, όπως είπε, όχι μόνον τον ίδιο, αλλά «όσους τόλμησαν με ακεραιότητα και δημοκρατική ευθύνη να σταθούν απέναντι σε επικίνδυνες και σκοτεινές πρακτικές».

«Η απόφαση αυτή συνιστά μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργανώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την πρωθυπουργία σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σημείωσε, δε, ότι άνοιξε ξανά ο δρόμος για την ουσιαστική έρευνα, σε βαθμό κακουργήματος αυτή τη φορά, του σκανδάλου που φέρει την υπογραφή Μαξίμου και «εξέθεσε», όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, «τους χειρισμούς της ηγεσίας της δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε άρον άρον και στο πόδι σοβαρές πτυχές της δυσώδους αυτής υπόθεσης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα “λάθος”, όπως δηλώσατε κάποτε, αλλά ένας οργανωμένος παρακρατικός μηχανισμός, που καταπάτησε βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπονόμευσε το κράτος δικαίου και εξέθεσε τη χώρα διεθνώς».

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Σχολιάζοντας, δε, τις αντιδράσεις της κυβέρνησης, τις χαρακτήρισε θλιβερές και τόνισε πως «αντί να απολογηθείτε που γίνατε συνώνυμο ηθικής και θεσμικής παρακμής, έχετε το θράσος να επιτίθεστε λέγοντας ότι δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Σεβασμός στη δικαιοσύνη σημαίνει σέβομαι τις αποφάσεις της και τις εφαρμόζω. Για αυτό σας αφήνω εδώ στο έδρανο την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να την εφαρμόσετε!».

Παράλληλα, δήλωσε ότι εμπιστεύεται «την Δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν κι εσείς με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα».

Εστιάζοντας στο ότι η δικαστική απόφαση αφορά «κάποιους ιδιώτες» επισήμανε ότι «οι ιδιώτες που καταδικάστηκαν παγίδευσαν το μισό υπουργικό σας συμβούλιο και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων».

Εξεταστική για τις υποκλοπές, για να μην κρυφτεί κανείς

«Αλήθεια διαβάσατε ότι το δικαστήριο ζητεί νέα έρευνα για κατασκοπεία; Κατασκοπεία, κ. Μητσοτάκη! Τι θα κάνετε λοιπόν τώρα; Ποιες θα είναι νομικές ενέργειες του Πρωθυπουργού της Ελλάδας απέναντι σε αυτούς τους ιδιώτες, που κάποιοι μάλιστα είναι και κάτοικοι τρίτων χωρών; Ο πρωθυπουργός που ορκίστηκε να υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα, πρέπει σήμερα να μας πει τι θα κάνει για εκείνους που οργάνωσαν αυτό το παρακράτος εις βάρος της εθνικής ασφάλειας. Είστε περήφανος που αυτό συνέβη στη χώρα μας στη δική σας θητεία; Η εθνική ασφάλεια δεν είναι για παράνομα παιχνίδια εξουσίας, κύριε Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Για την ανακοίνωσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει εκ νέου εξεταστική επιτροπή, ανέφερε ότι «η έρευνα του δικαστηρίου αποκάλυψε ότι οι βουλευτές σας παραβίασαν τον όρκο τους και οργάνωσαν μια εξεταστική-παρωδία με στημένες ερωτήσεις, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του παρακράτους. Η εξεταστική επιτροπή θα γίνει για να έρθουν όσοι κρύφτηκαν από την ευθύνη τους παραβιάζοντας τον όρκο τους». Συμπλήρωσε ότι θα συνεχίσει αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι επειδή κατέκτησαν την εξουσία, το κράτος τους ανήκει.

«Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να πάρετε ένα ακριβό μάθημα: το κράτος δεν είναι λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργού. Για να τελειώνουμε με την ατιμωρησία και τη διαφθορά, που δεν επιτρέπουν στην Ελλάδα να ανοίξει τα φτερά της. Η αλήθεια θα λάμψει και θα είναι μέρα μεσημέρι», τόνισε.

Μητσοτάκης: Καταθέστε πρόταση και θα το συζητήσουμε

Αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη άφησε ο πρωθυπουργός, για την επιλογή του να αναφερθεί αρκετά στις υποκλοπές κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας του, ενώ το συζητούμενο θέμα ήταν η επίκαιρη ερώτηση για τα ενεργειακά, την οποία ο ίδιος κατέθεσε.

Σημείωσε, μάλιστα, εμφανώς σαρκαστικά ότι το κείμενο της ερώτησης ήταν μεγαλύτερο από την πρωτολογία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, κάτι πρωτοφανές, όπως είπε, όσα χρόνια είναι ο ίδιος στην ελληνική Βουλή.

Στο πλαίσιο της δικής του πρωτολογίας, ο ίδιος δήλωσε ότι θα αναφερθεί στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές στη δευτερολογία του, καθώς ήθελε να αφοσιωθεί, αρχικά, στο θέμα της κοινοβουλευτικής συζήτησης.

Ωστόσο, τελικά δεν έθιξε το ζήτημα ούτε στη δευτερολογία του, αλλά περιορίστηκε να καλέσει την αξιωματική αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή, αφήνοντας αιχμές ότι το έχει προαναγγείλει εδώ και έναν μήνα, αλλά δεν το έχει πράξει ακόμη.

«Καταθέστε πρόταση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου και θα γίνει δεκτή», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, μεταθέτοντας τη σχετική συζήτηση για το μέλλον.