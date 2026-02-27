ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υποκλοπές: Ο Ανδρουλάκης ζήτησε Εξεταστική – Ο Μητσοτάκης πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα
Πολιτική
11:23 - 27 Φεβ 2026

Υποκλοπές: Ο Ανδρουλάκης ζήτησε Εξεταστική – Ο Μητσοτάκης πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από το σημερινό (27/2) κοινοβουλευτικό μπρα ντε φερ μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ για το ενεργειακό κόστος, δεν έλειψαν και οι αναφορές στη δικαστική απόφαση της Πέμπτης (26/2) για τις υποκλοπές, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί εκ νέου την κυβέρνηση για ενορχήστρωση οργανωμένου παρακρατικού μηχανισμού.    

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «ιστορική δικαστική απόφαση», η οποία δικαιώνει, όπως είπε, όχι μόνον τον ίδιο, αλλά «όσους τόλμησαν με ακεραιότητα και δημοκρατική ευθύνη να σταθούν απέναντι σε επικίνδυνες και σκοτεινές πρακτικές».

«Η απόφαση αυτή συνιστά μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργανώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την πρωθυπουργία σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σημείωσε, δε, ότι άνοιξε ξανά ο δρόμος για την ουσιαστική έρευνα, σε βαθμό κακουργήματος αυτή τη φορά, του σκανδάλου που φέρει την υπογραφή Μαξίμου και «εξέθεσε», όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, «τους χειρισμούς της ηγεσίας της δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε άρον άρον και στο πόδι σοβαρές πτυχές της δυσώδους αυτής υπόθεσης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα “λάθος”, όπως δηλώσατε κάποτε, αλλά ένας οργανωμένος παρακρατικός μηχανισμός, που καταπάτησε βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπονόμευσε το κράτος δικαίου και εξέθεσε τη χώρα διεθνώς».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgpos2rzcvfd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgpkdc7qldq9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σχολιάζοντας, δε, τις αντιδράσεις της κυβέρνησης, τις χαρακτήρισε θλιβερές και τόνισε πως «αντί να απολογηθείτε που γίνατε συνώνυμο ηθικής και θεσμικής παρακμής, έχετε το θράσος να επιτίθεστε λέγοντας ότι δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Σεβασμός στη δικαιοσύνη σημαίνει σέβομαι τις αποφάσεις της και τις εφαρμόζω. Για αυτό σας αφήνω εδώ στο έδρανο την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να την εφαρμόσετε!».

Παράλληλα, δήλωσε ότι εμπιστεύεται «την Δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν κι εσείς με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα».

Εστιάζοντας στο ότι η δικαστική απόφαση αφορά «κάποιους ιδιώτες» επισήμανε ότι «οι ιδιώτες που καταδικάστηκαν παγίδευσαν το μισό υπουργικό σας συμβούλιο και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων».

Εξεταστική για τις υποκλοπές, για να μην κρυφτεί κανείς

«Αλήθεια διαβάσατε ότι το δικαστήριο ζητεί νέα έρευνα για κατασκοπεία; Κατασκοπεία, κ. Μητσοτάκη! Τι θα κάνετε λοιπόν τώρα; Ποιες θα είναι νομικές ενέργειες του Πρωθυπουργού της Ελλάδας απέναντι σε αυτούς τους ιδιώτες, που κάποιοι μάλιστα είναι και κάτοικοι τρίτων χωρών; Ο πρωθυπουργός που ορκίστηκε να υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα, πρέπει σήμερα να μας πει τι θα κάνει για εκείνους που οργάνωσαν αυτό το παρακράτος εις βάρος της εθνικής ασφάλειας. Είστε περήφανος που αυτό συνέβη στη χώρα μας στη δική σας θητεία; Η εθνική ασφάλεια δεν είναι για παράνομα παιχνίδια εξουσίας, κύριε Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Για την ανακοίνωσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει εκ νέου εξεταστική επιτροπή, ανέφερε ότι «η έρευνα του δικαστηρίου αποκάλυψε ότι οι βουλευτές σας παραβίασαν τον όρκο τους και οργάνωσαν μια εξεταστική-παρωδία με στημένες ερωτήσεις, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του παρακράτους. Η εξεταστική επιτροπή θα γίνει για να έρθουν όσοι κρύφτηκαν από την ευθύνη τους παραβιάζοντας τον όρκο τους». Συμπλήρωσε ότι θα συνεχίσει αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι επειδή κατέκτησαν την εξουσία, το κράτος τους ανήκει.

«Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να πάρετε ένα ακριβό μάθημα: το κράτος δεν είναι λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργού. Για να τελειώνουμε με την ατιμωρησία και τη διαφθορά, που δεν επιτρέπουν στην Ελλάδα να ανοίξει τα φτερά της. Η αλήθεια θα λάμψει και θα είναι μέρα μεσημέρι», τόνισε.

Μητσοτάκης: Καταθέστε πρόταση και θα το συζητήσουμε

Αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη άφησε ο πρωθυπουργός, για την επιλογή του να αναφερθεί αρκετά στις υποκλοπές κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας του, ενώ το συζητούμενο θέμα ήταν η επίκαιρη ερώτηση για τα ενεργειακά, την οποία ο ίδιος κατέθεσε.

Σημείωσε, μάλιστα, εμφανώς σαρκαστικά ότι το κείμενο της ερώτησης ήταν μεγαλύτερο από την πρωτολογία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, κάτι πρωτοφανές, όπως είπε, όσα χρόνια είναι ο ίδιος στην ελληνική Βουλή.

Στο πλαίσιο της δικής του πρωτολογίας, ο ίδιος δήλωσε ότι θα αναφερθεί στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές στη δευτερολογία του, καθώς ήθελε να αφοσιωθεί, αρχικά, στο θέμα της κοινοβουλευτικής συζήτησης.

Ωστόσο, τελικά δεν έθιξε το ζήτημα ούτε στη δευτερολογία του, αλλά περιορίστηκε να καλέσει την αξιωματική αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή, αφήνοντας αιχμές ότι το έχει προαναγγείλει εδώ και έναν μήνα, αλλά δεν το έχει πράξει ακόμη.

«Καταθέστε πρόταση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου και θα γίνει δεκτή», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, μεταθέτοντας τη σχετική συζήτηση για το μέλλον.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/02/2026 - 13:52
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υποκλοπές: Μια μάχη μετά την άλλη - Για ποιους χτυπά η καμπάνα της δίκης
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Υποκλοπές: Μια μάχη μετά την άλλη - Για ποιους χτυπά η καμπάνα της δίκης

Ελληνικός ακτοπλοϊκός στόλος: Η νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η σύμπραξη ΟΝΕΧ–HΑΝWHA
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Ελληνικός ακτοπλοϊκός στόλος: Η νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η σύμπραξη ΟΝΕΧ–HΑΝWHA

Καλώς μας ήρθες πάλι τρελό καρναβάλι!
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Καλώς μας ήρθες πάλι τρελό καρναβάλι!

Τα hoaxes του «Αδώνιδος Γεωργιάδου»
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Τα hoaxes του «Αδώνιδος Γεωργιάδου»

Πόσο μας συμφέρει το εμπόριο με την Τουρκία;
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Πόσο μας συμφέρει το εμπόριο με την Τουρκία;

Η ναυτιλία στο επίκεντρο μιας μακράς γεωοικονομικής επανατοποθέτησης
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Η ναυτιλία στο επίκεντρο μιας μακράς γεωοικονομικής επανατοποθέτησης

Το μεγάλο φαγοπότι στο Παγκράτι
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Το μεγάλο φαγοπότι στο Παγκράτι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το «νεκροταφείο κομμάτων» και ο γρίφος του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Το «νεκροταφείο κομμάτων» και ο γρίφος του ΠΑΣΟΚ

«Άδειασμα» Δούκα από Βαρδακαστάνη: Εκτός κομματικής «γραμμής» – Οφείλει εξηγήσεις
Πολιτική

«Άδειασμα» Δούκα από Βαρδακαστάνη: Εκτός κομματικής «γραμμής» – Οφείλει εξηγήσεις

Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,6% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Από πού «κλέβουν» Τσίπρας, Καρυστιανού
Πολιτική

Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,6% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Από πού «κλέβουν» Τσίπρας, Καρυστιανού

Ανδρουλάκης από Ποσειδώνια: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο
Πολιτική

Ανδρουλάκης από Ποσειδώνια: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 13:25

Κλάδοι ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη data centers στην Ευρώπη

Πολιτική
04/06/2026 - 13:24

Χρηστίδης: Χρειαζόμαστε Fact checking στην πολιτική και τέλος στα τρολς του διαδικτύου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 13:24

ΔΕΗ: Deal για ενίσχυση των ΑΠΕ - Αποκτά αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα από τη Motor Oil

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 13:20

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τις νέες επιβαρύνσεις στις ταχυμεταφορές

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 13:17

Alpha Trust - Ανδρομέδα: Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος

Τεχνολογία
04/06/2026 - 13:09

Αυξημένο ενδιαφέρον των παιδιών για τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τις πλατφόρμες επικοινωνίας

Ακίνητα
04/06/2026 - 13:08

Έρευνα REMAX Ελλάς: Tο 75,6% των οικιστικών ακινήτων που πωλήθηκαν το 2025 ήταν ηλικίας +20 ετών

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:55

Η ελίτ της Ρωσίας... απομακρύνεται από τον πόλεμο, ο Πούτιν δεν φαίνεται να νοιάζεται

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 12:53

Μπρατάκος: Μεγάλο εθνικό στοίχημα η παραγωγική αναβάθμιση της χώρας

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:49

Φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου - Ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης στο σημείο

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:56

ΕΕ: Ετοιμάζει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες για στήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής

Τεχνολογία
04/06/2026 - 12:39

ESET: Συνάπτει στρατηγική συνεργασία με το ΝΑΤΟ, μαζί με άλλες κορυφαίες εταιρείες του κλάδου

Νομίσματα
04/06/2026 - 12:32

Οι «σιδερένιοι» κάτοχοι Bitcoin λυγίζουν: Σήμα ότι η αγορά πλησιάζει στον πάτο;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:31

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαλλάχθηκε ο Ανεστίδης - «Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/06/2026 - 12:29

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +13,7% ο κύκλος εργασιών στον κλάδο του αυτοκινήτου το Μάρτιο

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 12:22

Παπακωνσταντίνου (Ideal): 24-26 Ιουνίου η εισαγωγή των Attica στο Χρηματιστήριο – «Σκανάρεται» η επόμενη εξαγορά

Οικονομία
04/06/2026 - 12:15

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +6,7% ο κύκλος εργασιών των υπηρεσιών το πρώτο τρίμηνο του 2026

Οικονομία
04/06/2026 - 12:13

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή ανάκαμψη στο χονδρικό εμπόριο τον Μάρτιο μετά τις απώλειες του διμήνου

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 12:13

Συνεργασία EY Ελλάδος και ΠΜΣ στη «Διοίκηση Έργων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πολιτική
04/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο κέρδος προστατεύει τους καταναλωτές αυτή την περίοδο

Ειδήσεις
04/06/2026 - 11:55

Τραμπ σε συνεργάτες του: Όχι σε ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν, εκτός αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 11:55

Στουμπ: Η ΕΕ να φτάσει τα 40 μέλη – Να εξεταστεί ένταξη Τουρκίας και Καναδά

Ακίνητα
04/06/2026 - 11:50

«Ανακαινίζω»: Επιδότηση έως €36.000 για κλειστές κατοικίες - Θέμα ημερών η λειτουργία της πλατφόρμας

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 11:35

Ήπια άνοδος στις Ευρωαγορές παρά την κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ - Ιράν - Απώλειες στην Ασία

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 11:35

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Bally’s Intralot

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 11:26

Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας Ελλάδας – Νοτίου Αφρικής

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 11:16

Σέιχ Σου: Μεγάλο έργο υπογειοποίησης γραμμών, άνω των 8 εκατ. ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 11:13

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα

Περιβάλλον
04/06/2026 - 11:07

Δήμος Αθηναίων: Συμμετοχή στην παγκόσμια πρωτοβουλία του ΟΗΕ «50 Cities at 50°C» για την κλιματική θωράκιση

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 10:58

Allwyn: Αύξηση 24% στα προσαρμοσμένα EBITDA το α' τρίμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ