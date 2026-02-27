Πλημμύρες στον Έβρο: Σε κόκκινο συναγερμό το Σουφλί – Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει λίμνες

Οι ροές και οι στάθμες των υδάτων στον Έβρο εμφανίζουν σταθεροποίηση, ενώ έχει μειωθεί πλέον και η ποσότητα νερού που εισρέει από τη Βουλγαρία.

Παρά τα θετικά αυτά σημάδια – καθώς οι κάτοικοι των Λαβάρων και γενικότερα του Δήμου Σουφλίου είδαν τη στάθμη να υποχωρεί περίπου 20 εκατοστά – η περιοχή παραμένει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι αύριο, καθώς ο κίνδυνος δεν έχει εξαλειφθεί.

Η πολύχρονη υδραυλική πίεση που δέχονται τα αναχώματα διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την επιφυλακή κατά μήκος της παρέβριας ζώνης, λόγω της πιθανότητας νέων θραύσεων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ και τα δεδομένα του δορυφορικού συστήματος Copernicus, οι συνολικά πλημμυρισμένες εκτάσεις ανέρχονται σε περίπου 150.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 85.000 είναι καλλιεργημένη ή καλλιεργήσιμη γη, υποδεικνύοντας σοβαρές συνέπειες για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής.

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Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στο Τυχερό Έβρου, όπου παρατηρήθηκε υπερχείλιση αναχωμάτων στη θέση Σπάζμα. Τα νερά ξεπέρασαν το δευτερεύον ανάχωμα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο περίπου 7.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης και προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Ο Δήμος Σουφλίου προχώρησε σε συντονισμένες δράσεις με τη συνδρομή του Στρατού και τη συμμετοχή των κατοίκων του Τυχερού. Στρατιωτικό προσωπικό αναλαμβάνει την προετοιμασία σακιδίων με άμμο, τα οποία μεταφέρονται και τοποθετούνται από πολίτες στα πιο ευάλωτα σημεία, ενώ τα χωματουργικά μηχανήματα ενισχύουν τα αναχώματα.

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Ο κάμπος της περιοχής παραμένει πλημμυρισμένος, κυρίως από τοπικά νερά που δεν μπόρεσαν να διοχετευθούν στον Έβρο λόγω της αυξημένης στάθμης και της υψομετρικής διαφοράς. Ωστόσο, οι τελευταίες μετρήσεις από τον σταθμό του Πύθιου δείχνουν σημαντική υποχώρηση της στάθμης, η οποία έπεσε στα 5,85 μέτρα από 6,82 πριν από τρεις ημέρες, σημειώνοντας πτώση σχεδόν ενός μέτρου, η οποία είναι πλέον ορατή και στο νότιο τμήμα του νομού.

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Εκτιμάται ότι ο κύριος όγκος του νερού έχει ήδη περάσει και κινείται προς το Πέταλο. Εφόσον δεν υπάρξουν νέες μεγάλες εισροές, από αύριο αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης.

Παρά τη μείωση της στάθμης, οι αρχές και οι κάτοικοι παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς τα αναχώματα έχουν υποστεί μεγάλες πιέσεις και φθορές, γεγονός που μειώνει τη συνοχή των χωμάτων τους. Αυτός είναι ο κύριος λόγος ανησυχίας για τους τοπικούς φορείς, ακόμη και τώρα που η στάθμη παρουσιάζει πτωτική τάση.

Ανάλογες ενέργειες πραγματοποιούνται και στα Λάβαρα Έβρου, όπου συνεργεία του δήμου ενισχύουν με αδρανή υλικά τα ήδη επιχωματωμένα σημεία. Η μεγάλη πίεση από τον όγκο νερού απαιτεί συνεχή παρουσία της δημοτικής αρχής και υπαλλήλων, οι οποίοι ελέγχουν τα αναχώματα και αντλούν συνεχώς τα νερά από τον οικισμό.

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Στο πλαίσιο της συνολικής κινητοποίησης, ο δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος ζήτησε από τη διοίκηση της 50ης Ταξιαρχίας στρατιωτική συνδρομή για την προετοιμασία σακιδίων άμμου σε κρίσιμα σημεία. Έτσι, προετοιμάστηκαν 1.000 σάκοι, που τοποθετήθηκαν σε συνεργασία με αγρότες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναχαίτιση των υδάτων.

Παρά τα πρώτα θετικά σημάδια, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και απαιτεί συνεχής επαγρύπνηση. Η αντοχή των αναχωμάτων εξακολουθεί να δοκιμάζεται και οι ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές είναι ήδη σημαντικές. Παράλληλα, η συλλογική δράση των τοπικών αρχών, των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτών έχει περιορίσει τις απώλειες και ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας. Η επόμενη ημέρα θα απαιτήσει συστηματική εκτίμηση των ζημιών και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την προστασία της περιοχής από μελλοντικά ακραία φαινόμενα.

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